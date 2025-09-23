颱風樺加沙｜路政署下午6時前封城門河、林村河及大埔河行人隧道
撰文：倪清江
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】8號風球生效，超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，天文台指受顯著風暴潮影響，本港水位會上升，路政署會於下午6時前逐步臨時封閉位於沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的16條行人隧道，以保障市民安全。
預測明日早上較後時間至下午初時增水可達約2米
天文口預測明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。市民請採取適當預防措施。
路政署表示，由於天文台已於今日下午2時20分發出8號風球，鑑於顯著風暴潮可能導致出現水浸的情況，該署會於今日下午6時前逐步臨時封閉位於沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的16條行人隧道，以保障市民安全。
+6
樺加沙｜維園大熊貓綵燈包綠幕 市民憂風力增吹散 盼已做好預防颱風樺加沙｜江門客趕尾班高鐵離港 尖沙咀觀光未如願：心情糟糕颱風樺加沙｜總風力每小時300公里以上 天文台前台長：今次嚟真颱風樺加沙｜機場酒店趁風現天價房？訂房平台顯示一晚索價4萬元颱風樺加沙｜林超英：爆玻璃窗應即離開 勿堵缺口恐被吸出飛落街