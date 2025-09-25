樺加沙︱花蓮堰塞湖溢流修訂為14死　46人失聯

樺加沙颱風雖已遠離台灣，但花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，中央災害應變中心截至昨晚10時統計，因為門牌號碼重複或誤植，遇難人數下修為14人，失聯人數為46人，受傷32人。目前堰塞湖蓄水量剩下原本的4分之1，但仍維持紅色警戒，當局提醒仍需多加留意。



馬太鞍溪床比平地高，因此洪峰很容易越過堤防，昨天馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重大水。（網絡圖片）

失聯人數於一天內曾多次變動，從原本124人，增為152人，再下修為17人，最後確認為46人。應變中心指出，因查詢失聯民眾報案仍不斷湧入，且有重複報案情形，經應變中心與花蓮縣警察局逐案聯繫追蹤，截至昨晚10時，最終統計失聯人數為46人，但仍會仍持續聯繫進行篩檢。

行政院院長卓榮泰今已指示中央災害應變中心至花蓮縣成立光復鄉前進協調所，同指示經濟部次長賴建信擔任總協調官，協助花蓮縣救災及復原任務，幫助居民盡快恢復正常生活。