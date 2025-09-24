颱風樺加沙｜外媒關注花蓮！郵差稱「如海嘯襲村」、居民爬屋逃生

樺加沙颱風襲台帶來暴雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日（周二）下午發生潰堤溢流，洪水沖進鄰近鄉鎮致災。今日（24日）下午統計已有17人死亡、32人受傷，仍有17人失聯，災難也引發國際媒體關注。



英媒《衛報》（The Guardian）指出，樺加沙帶來暴雨，導致堰塞湖潰堤，洪水重創花蓮。日媒（NHK）《日本放送協會》與《朝日新聞》也高度關注，《路透社》則引述光復鄉郵差回憶洪水來襲當下「就像海嘯般洶湧」，他緊急逃到郵局二樓才撿回一命。



花蓮堰塞湖潰堤│增至17死32傷 仍有17人失聯 救援人員逐戶清查

《路透社》採訪郵差謝建東（Hsieh Chien-tung，音譯），他指出洪水來時他緊急逃到二樓郵局二樓才得救，但他返家後卻發現汽車被沖進客廳，驚悚景象令人難以置信。另一名居民則表示，所在村落約一千人「全村都被淹沒，許多人受困」。村長受訪時直言「現場一片混亂」，首要任務是安置民眾進入避難所，但物資難以送達，「到處都是泥沙落石，有些地方水已退去，但部分仍積水嚴重」。

花蓮縣議員蔡依靜受訪時指出，當地資源不足，行動不便的居民難以獲得妥善安置。她也批評政府在洪水發生前的撤離指令缺乏強制性，「當時政府建議居民可採取『垂直避難』，但面對這樣的水勢，光靠往樓上逃是不夠的。」

國際媒體：現場出現海嘯般洪水

日媒也高度關注，NHK更將花蓮災情列為官網頭條，報道指出市區多數建築一樓泡水，軍用車輛同樣受困，受害者多為高齡者。韓國《韓聯社》則引述國際媒體報導，強調光復鄉堰塞湖於23日下午潰堤，造成至少14人死亡、124人失聯，並點出救援進展艱難。

據政府統計，光復鄉約有5,200人選擇留在自家高樓層避難，約占當地人口六成，其餘多數則暫時投靠親友。由於交通與通訊嚴重中斷，救援與物資運補困難，國際媒體普遍以「海嘯般洪水」形容花蓮的災難現場。