花蓮堰塞湖潰堤│獲老夫婦捨身托舉至高處　6歲童受困2日奇蹟生還

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒。屏東縣搜救人員24日救出受困近2天6歲女童小沂，她說屋內還有「阿公、阿婆」。傍晚發現她契姑媽的遺體證實罹難，屏東搜救人員今現場持續搜尋她的契姑丈。



屏東縣消防局23日深夜11時抵達花蓮縣投入支援任務。執行任務是持續搜索6歲女童稱呼「阿公」的契姑丈。根據女童描述研判她的「阿公」仍在屋內，現場持續搜尋。

受困近2天6歲女童小沂獲救後說屋內還有「阿公、阿婆」。（聯合新聞網授權使用）

搜救現場滿是淤泥，鐵皮屋內的水尚未退去，搜救人員進入後要下潛到屋內搜尋契姑丈，屋內的水深約一到兩米，能見度很低，泥水非常混濁，仍持續搜尋中。

24日發現6歲女童時，女童的70多歲契姑媽就在屋頂吊燈附近，已經失去生命跡象，搜救人員先將女童救出後，另組人馬將她契姑媽的遺體抬出。

獲救6歲女童小沂是台灣世界展望會在花蓮縣光復鄉大同村資助個案，洪水來襲時小沂跟她契姑媽、契姑丈，3人在家，該處一層建築物約三米高，洪水頓時灌進屋內，三人原本一起擋水，但隨著洪水湧入，瞬間失控。

她的契姑媽、契姑丈為了保護小沂，將小沂高舉托到鐵皮屋頂高處讓小沂站在堆積物上與屋頂橫樑間，保住小沂一命，契姑媽與契姑丈則遭洪水淹沒。

搜救人員昨天下午爬上鐵皮屋頂，切開鐵皮時，聽到女童聲音回應：

我在這裡。

搜救人員的內心振奮又感動；搜救人員喊著「妳不要動！」，接著問：「妳一個人嗎？還有沒有其他人？」女童回答：

還有阿公、阿婆（契姑媽、契姑丈）。

搜救人員回：「我們想辦法下去，妳在那邊等，不要動哦！」搜救人員將鐵皮屋頂切開後將6歲女童小沂救出，女童身上滿身的泥濘。這時搜救人員發現一旁還有一具成人遺體，現場將其抬出後，證實是女童的契姑媽。另組搜救人員將女童背回車上送到指揮所交給女童的家人。

