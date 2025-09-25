颱風樺加沙｜盒馬鮮生超市現搶購潮　唯獨「一款甜品」無人買？

超強颱風「樺加沙」吹襲廣東省，廣州市民眾紛紛湧入超市補貨，青菜、糧油等民生物資出現搶購潮，但有一款「榴槤大福」卻剩下一大堆，被網友調侃「最難吃甜品被颱風選出來」。



綜合陸媒報導，這場「颱風囤貨潮」意外披露廣州人的飲食偏好，因為有部分商品在貨架上始終「乏人問津」。其中有一款甜品「榴槤大福」，被大量剩下，在已被搶空的貨架上，顯得格外顯眼，被網友調侃是：

最難吃甜品。

廣州市民眾紛紛湧入超市補貨，青菜、糧油等民生物資出現搶購潮，但有一款「榴槤大福」卻剩下一大堆。（微博@浪漫寧ning）

對此，知名超市「盒馬鮮生」客服回應指出，這款「榴槤大福」之所以在貨架上仍有大量存貨，主要原因是「庫存充足」，並非完全沒有人購買。

客服表示，後續會根據消費者的反饋對商品配方進行調整，「希望讓更多顧客滿意」。

與此同時，有深圳民眾日前在社群平台發文稱，許多超市蔬菜已經售罄，卻唯獨「 辣椒」剩下一大堆，引發網友討論並登上熱搜。廣東省江門市一名吳姓女子表示：

當時一看到這個情景就拍下來了，辣椒在那裡真的沒有人買，路過的人都直接走了去買別的東西，看都不看一眼。

吳女透露，超市綠葉蔬菜全數售罄，但泡麵區僅剩下辣味口味沒人買。

