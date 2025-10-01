金馬獎2025丨名單揭曉！9部陸片入圍　范冰冰爭女主角有望赴台？

第62屆金馬獎頒獎典禮10月1日公布入圍名單，大贏家是台灣電影《大濛》，由陳玉勳執導，內容講述白色恐怖時期的故事，共入圍包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本等11項大獎，驚喜地是，中國大陸女星范冰冰以與馬來西亞導演張吉安合作的電影《地母》入圍最佳女主角獎，許多網民期待她能來台出席金馬獎。另



外，港星柯煒林則以《大濛》角逐最佳男主角獎，香港動畫片《世外》則有入圍最佳動畫長片。



柯煒林在《大濛》中，大膽挑戰粵語、普通話、台語三聲道混搭。（大濛劇照）

2016年9月，范冰冰以馮小剛執導的《我不是潘金蓮》獲得西班牙的第64屆聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳女主角銀貝殼獎，以及入圍第53屆台灣金馬獎最佳女主角，同時也贏得香港的第11屆亞洲電影大獎最佳女主角，演技備受肯定。（網上圖片）

金馬執委會公布統計，今年報名劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部，共有593部電影報名。依照地區來看，台灣電影269部，中國大陸電影達204部，港澳電影87部，星馬地區27部，其它地區6部。

據Facebook電影粉絲專頁「無影無蹤」統計，此次入圍名單包括23部台灣作品、9部中國大陸作品、5部香港作品、3部美國作品、2部新加坡作品、2部馬來西亞作品和1部澳門作品。

大陸宣布抵制金馬獎的第七年

第55屆金馬獎因得獎者感言爆發的台獨風波後，大陸宣布抵制金馬獎至今已邁入第七個年頭，前三年商業長片幾乎掛零，但在紀錄片、紀錄短片和動畫短片都有大陸作品入圍，2023年是最佳劇情長片最佳劇情長片由中國導演黃驥與日本導演大塚龍治夫妻檔共同執導的《石門》擊敗港片《年少日記》爆冷奪獎，該年最佳紀錄片、最佳紀錄短片和最佳原著劇本也都由中國大陸作品獲得。

《石門》聚焦20歲的女大學生林森（姚紅貴飾）自己意外懷孕，原本要將孩子拿掉，不過因為家裡面臨債務，沒想到卻走上了「以子還債」的懷胎十月之旅。（石門劇照）

2024年的金馬獎有更多的大陸電影報名，講述新冠疫情的中國劇情片《一部未完成的電影》奪得最佳劇情片和最佳導演兩項大獎。中國大陸演員張志勇憑藉導演耿軍的《漂亮朋友》贏得最佳男主角。據了解，該年中國大陸共有276部作品報名，數量創下新高。

今年中國大陸則有9部作品入圍，其中包括耿軍監製、卓楷羅執導的劇情片《遼河的士》，該劇同樣有張志勇的演出，入圍最佳原創音樂和最佳原創劇本兩個獎項。

「最佳男主角」獎由張志勇憑《漂亮朋友》奪得，獲得首座金馬獎演技大獎！（直播截圖）

第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞 。

第62屆金馬獎入圍名單

終身成就獎（得主）

陳淑芳 CHEN Shu-fang

最佳劇情片

大濛 A Foggy Tale

人生海海 The Waves Will Carry Us

左撇子女孩 Left-Handed Girl

眾生相 Queerpanorama

地母 Mother Bhumi

最佳男主角

許瑞奇 Richie KOH／好孩子 A Good Child

柯煒林 Will OR／大濛 A Foggy Tale

張孝全 CHANG Hsiao-chuan／深度安靜 Deep Quiet Room

張震 CHANG Chen／幸福之路 Lucky Lu

藍葦華 LAN Wei-hua／我家的事 Family Matters

最佳女主角

方郁婷 Caitlin FANG／大濛 A Foggy Tale

劉若英 René LIU／我們意外的勇氣 Unexpected Courage

林依晨 Ariel LIN／深度安靜 Deep Quiet Room

高伊玲 Alexia KAO／我家的事 Family Matters

范冰冰 FAN Bingbing／地母 Mother Bhumi

最佳導演

陳玉勳 CHEN Yu-hsun／大濛 A Foggy Tale

曹仕翰 TSAO Shih-han／南方時光 Before the Bright Day

廖克發 LAU Kek-huat／人生海海 The Waves Will Carry Us

李駿碩 Jun LI／眾生相 Queerpanorama

張吉安 CHONG Keat-aun／地母 Mother Bhumi

最佳紀錄片

從來 Always

大風之島 Island of the Winds

甘露水 Daughter of Nectar

春雨 424 When the Spring Rain Falls

隱蹟之書:重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name

最佳原創電影音樂

周莉婷 CHOU Li-ting、CMgroovy、馮穎琪 Vicky FUNG／世外 Another World

王榆鈞 WANG Yu-jun、澎葉生 Yannick DAUBY／甘露水 Daughter of Nectar

Charles HUMENRY／幸福之路 Lucky Lu

福多瑪 Thomas FOGUENNE／人生海海 The Waves Will Carry Us

余家和 YII Kah-hoe、張吉安 CHONG Keat-aun／地母 Mother Bhumi

最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉A Foggy Midnight／大濛 A Foggy Tale

〈木頭人〉Wooden Man／遼河的士 Poor Taxi

〈一路順風〉Blessed in the Wind／我家的事 Family Matters

〈布秧〉Bhujanga／地母 Mother Bhumi

〈我天生-有病版〉Ture Colors – Lovers／有病才會喜歡你 Lovesick

最佳紀錄短片

侯硐奇譚 The Tales of the Tale

哥哥死後去了哪裡 Where’d My Brother Go？

第九十三封信之後 Beyond 93 Letters

孩子 The Long Departure

她的碎片 Fragments of Herstory

最佳劇情短片

這不是我的牛 This Is NOT My Cow

綠湖 Green Lake

膝跳反應 Knee-Jerk

疊羅漢 Pile On

兩個女導演 Nervous Energy

最佳女配角

陳雪甄 Vera CHEN／人生海海 The Waves Will Carry Us

蔡淑臻 Janel TSAI／左撇子女孩 Left-Handed Girl

葉子綺 Nina YE／左撇子女孩 Left-Handed Girl

黃珮琪 Queena HUANG／我家的事 Family Matters

鄧濤 Elizabeth TANG Tao／女孩不平凡 Girlfriends

最佳攝影

陳大璞 CHEN Ta-pu／深度安靜 Deep Quiet Room

李永畧 Norm LI／幸福之路 Lucky Lu

陳克勤 CHEN Ko-chin、高子皓 KAO Tzu-hao／左撇子女孩 Left-Handed Girl

王金城 Jimmy WONG／96 分鐘 96 Minutes

梁銘佳 LEUNG Ming-kai／地母 Mother Bhumi

最佳男配角

金士傑 KING Shih-chieh／深度安靜 Deep Quiet Room

黃鐙輝 HUANG Teng-hui／左撇子女孩 Left-Handed Girl

曾敬驊 TSENG Jing-hua／我家的事 Family Matters

姚淳耀 YAO Chun-yao／我家的事 Family Matters

黃秋生 Anthony WONG／今天應該很高興 Finch & Midland

最佳改編劇本

楊寶文 Polly YEUNG／世外 Another World

陸欣芷 LU Hsin-chih、沈可尚 SHEN Ko-shang／深度安靜 Deep Quiet Room

Lloyd Lee CHOI／幸福之路 Lucky Lu

潘客印 PAN Ke-yin／我家的事 Family Matters

傅世晏 Marilyn FU／柔似蜜 Rosemead

最佳原著劇本

陳玉勳 CHEN Yu-hsun／大濛 A Foggy Tale

廖克發 LAU Kek-huat／人生海海 The Waves Will Carry Us

鄒時擎 TSOU Shih-ching、Sean BAKER／左撇子女孩 Left-Handed Girl

卓楷羅 ZHUO Kailuo／遼河的士 Poor Taxi

李駿碩 Jun LI／眾生相 Queerpanorama

最佳造型設計

Shahreens、佘美璇 Dollei SEAH／好孩子 A Good Child

許力文 HSU Li-wen／大濛 A Foggy Tale

鄭宇培 ZHENG Yu-pei／南方時光 Before the Bright Day

黃菊清 Elaine NG、陳嘉偉 Gary CHAN、吳玉英 Kate KUA、黃可欣 Daphne WONG／地母 Mother Bhumi

霍曉彤 Giselle FOK Hio-tong、KATO Miyuki／殺手#4 Road to Vendetta

最佳美術設計

王誌成 WANG Chih-cheng、尤麗雯 YOU Li-wun／大濛 A Foggy Tale

蔡珮玲 Penny TSAI Pei-ling／深度安靜 Deep Quiet Room

張軼峰 CHANG Yi-feng、袁筱凡 YUAN Xiao-fan／南方時光 Before the Bright Day

蘇國豪 Simon SO Kwok-ho／96 分鐘 96 Minutes

殷倩楊 YAN Sin-yeung、吉本幸人 YOSHIMOTO Yukihito／殺手#4 Road to Vendetta

最佳音效

高偉晏 R.T KAO、張凱彤 Dave CHEUNG、林先敏 Sammi LIN／小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure

簡豐書 Book CHIEN、湯湘竹 TANG Hsiang-chu／大濛 A Foggy Tale

陳維良 CHEN Wei-liang、Narubett PEAMYAI、Elwin T.／96 分鐘 96 Minutes

杜篤之 TU Duu-chih、張芬瑄 Fiona CHANG、陳冠廷 CHEN Kuan-ting／地母 Mother Bhumi

黎志雄 LAI Chi-hung／殺手#4 Road to Vendetta

最佳視覺效果

梁志仁 Terence NEOH、黃其彥 Kento WONG Kee-yen、陳文杰 Jothan CHIN Vun-zed、陳彩君 CHAN Chooi-kun／小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure

郭憲聰 Tomi KUO、陳姵均 Hulk CHEN／大濛 A Foggy Tale

温兆銘 Evan WEN、林韋宏 LIN Wei-hung、胡宏愈 HU Hong-yu、傅琬婷 FU Wan-ting／96 分鐘 96 Minutes

陳子謙 CHAN Tze-him／殺手#4 Road to Vendetta

最佳新演員

牧森 Rosen／進行曲 Marching Boys

劉敬 Jimmy LIU／失明 Blind Love

馬士媛 MA Shih-yuan／左撇子女孩 Left-Handed Girl

張迪文 Jayden CHEUNG／眾生相 Queerpanorama

林怡婷 LIN I-ting／恨女的逆襲 A Dance With Rainbows

最佳動畫片

世外 Another World

小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure

最佳動畫短片

再見，海浪 Goodbye Waves

91 次擊碎 91 Times Smash

螳螂 Praying Mantis

工 Force Times Displacement

風的前奏 Rocked by the Wind

最佳動作設計

洪昰顥 HUNG Shih-hao、范家銘 Damien FAN／進行曲 Marching Boys

洪昰顥 HUNG Shih-hao／96 分鐘 96 Minutes

羅浩銘 Ken LAW／觸電 Good Game

黃泰維 Teddy Ray HUANG、陳嘉玲 CHEN Chia-ling／恨女的逆襲 A Dance With Rainbows

坂本浩一 SAKAMOTO Koichi／殺手#4 Road to Vendetta

最佳新導演

沈可尚 SHEN Ko-shang／深度安靜 Deep Quiet Room

Lloyd Lee CHOI／幸福之路 Lucky Lu

鄒時擎 TSOU Shih-ching／左撇子女孩 Left-Handed Girl

潘客印 PAN Ke-yin／我家的事 Family Matters

陳思攸 TAN Si-you／核 Amoeba

最佳剪輯

雪美蓮 Mary STEPHEN／隱蹟之書:重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name

賴秀雄 LAI Hsiu-hsiung／大濛 A Foggy Tale

Sean BAKER／左撇子女孩 Left-Handed Girl

石馬 Horse Stone／眾生相 Queerpanorama

杜光瑋 DU Guangwei／不可能女孩 1 Girl Infinite

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷 Joy CHUNG