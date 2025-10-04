男子參加靈修課瘦到皮包骨慘死　心靈學院3人聲押、顧問羈押

台灣林姓男子上月底被人發現倒臥「藝識流國際身心靈療育學院」會所，經送醫急救後不治，法醫相驗解剖發現，林男整臉瘀青，多日未進食導致胃裡沒有食物，檢警懷疑林男生前遭到凌虐。



10月2日台灣警方依殺人罪展開搜索，逮捕藝識流創辦人王禹婕等4名幹部，其中執行長吳宗儒還是上過台灣綜藝節目的知名牙醫，事件在台灣引發熱議。但4人則辯稱當時在協助林男進行修行，「他今天若突破關卡，就可以升到另一個層次」，否認有施暴或剝奪飲食情事，但警方訊後認為供詞避重就輕，詢後依殺人等罪嫌移送北檢偵辦。



（FB@藝識流國際身心靈療育學院）

30多歲林男幾年前接觸藝識流後，專心靈修，從個人社群中，可看出他十分崇拜自稱「艾菲坦導師」的藝識流創辦人王禹婕，不但多次隨王禹婕等人出訪，甚至住進藝識流位於台北市中山區堤頂大道的會所，且與家人漸行漸遠。

據了解，藝識流會員聚會時，除了聽幹部宣揚靈修的好處，也會一起進行大禮拜以及拜懺等動作，也就是跪地再伸長雙手趴下，林男加入藝識流後也經歷過閉關修行，順利成為「療癒師」，但因為沒有任何其他收入而背負不少債務，疑似因此與藝識流幹部發生衝突。

9月29日深夜，警消獲報林男命危，趕到意識流會所時，只見已經瘦成皮包骨的林男意識不清，身上多處傷痕，臉部更是整片瘀青，經送醫急救仍不幸30日宣告不治，檢警一方面在家屬同意下，盡速會同法醫進行解剖，一方面展開搜索並拘提4名嫌犯。

被專案小組鎖定的對象中，除了自稱高雄醫學大學畢業的王禹婕外，最引人注意的是執行長吳宗儒，外型清秀是名網紅牙醫，曾上過多個綜藝節目介紹牙齒矯正技術。另外，一開始報案的營運長王紹丞與療癒顧問林承毅也一併被依殺人、傷害致死罪嫌逮捕到案。

40歲女創辦人曾獲「世界傑出名人榜」

台媒報道，創辦人王禹婕今年40歲，自稱從醫學及心理諮商領域轉入心靈療癒，並在短短數年間於兩岸及國際打出名號，還曾在馬來西亞吉隆坡舉辦的第六屆「世界傑出名人榜」典禮上，獲頒「非凡成就獎」，並以「療癒產業的台灣代表」之姿登上國際舞台。

王禹婕自稱曾取得美國國際專業人才認證協會（IAPC）頒授的「國際身心靈全人療癒師（Holistic Alchemist Spirit）」證書，是全球第一個由華人創辦的身心靈專業證照，甚至對外宣稱與世界衛生組織（WHO）合作培訓療癒師，營造出嚴謹且專業的國際認證形象。

台媒報道指，王禹婕主打「東西方文化融合」的療癒方式，強調能透過「脈輪能量檢測」與「自我療癒」改變生命。她在台灣創立「藝識流國際身心靈療癒學院」，稱要建立亞洲最完整的療癒教育體系，甚至曾舉辦「美夢成真慈善募款演唱會」，與罕病基金會合作，塑造公益形象；同時成立「中華民國星際聯盟療癒師協會」，結合產業、學界與社群，透過論壇、講座、公益活動打造「身心靈產業平台」。