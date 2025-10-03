日媒：台日海巡聯合訓練或將常態化　未來擬納入盟友參與

日本海上保安廳與台灣海巡署有意將海上聯合訓練常態化，未來更考慮邀請盟國及友好國共同參與。



日媒《讀賣新聞》報道指出，今年6月台日雙方各派遣一艘大型巡邏船，在沖繩縣先島群島外海進行聯合訓練。這是自去年於千葉縣外海舉行後，台日斷交以來的第2次訓練。此次演練的海域鄰近中國大陸艦船日益展現威逼行動的東海、南海及台灣周邊，顯示台日合作層級持續升級。

台灣海巡署最大巡防艦「雲林艦」。（台灣海巡署）

據台日關係人士透露，參訓船隻包括日本名古屋海上保安部所屬、可搭載直升機的巡視船「瑞穗艦」（全長134公尺、總噸位6000噸），以及台灣海巡署最大級的巡邏船「雲林艦」（全長126公尺、總噸位5919噸）。兩艘船於6月中旬在先島群島南方外海公海，以海難救助為假設進行聯合演練。

與去年7月在千葉縣房總半島外海的訓練不同，本次雙方靠近至可目視距離，透過信息共享與搜救海域調整，加強現場協同作業。演訓結束後，「瑞穗艦」繼續航向東南亞，並與馬來西亞海上執法單位進行訓練，同時承擔打擊海盜行動的警戒任務。

日台雙方的「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」分別於2017年與2024年簽訂「海難救助合作備忘錄」。日本政府表面上將這次海保與台灣海巡的聯合演練，定位為依據兩協會交流的一部分。

不過，除了備忘錄框架，日台海巡當局近年來亦有低調互派幹部赴台北或東京訪問，藉由意見交換、會議與視察深化合作。今年9月上旬，兩國執政黨國會議員更在台北討論了海保當局間的協作與人員交流。