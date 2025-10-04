打風麥德姆｜天文台3因素評需否發8號風球　料明強颱風級西南掠過

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／颱風移動路徑／風球／麥德姆/停課安排】熱帶氣旋麥德姆（MATMO）持續增強及靠近珠江口一帶，天文台今日（4日，星期六）中午12時20分改發3號風球，至少維持至今晚10時；天文台隨後會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。



天文台預測麥德姆今晚至明日（5日，星期日，迎月）日間在本港西南400公里內掠過，最近明早逼近本港之西南350公里，屆時料為強颱風級。天文台資料顯示，麥德姆風速超過每小時33海浬（時速61小時，接近烈風）之半徑範圍為北方150海浬（278公里），其他方向為120海浬（222公里），烈風圈外圍會相當接近香港。



天文台預測本港風勢會在下午逐漸增強，稍後增強至5至6級（強風），離岸及高地間中8級（烈風），明日吹東至東南風5至6級。初時離岸及高地間中8級，即市內普遍風力只達3號風球。



熱帶氣旋麥德姆在南海持續增強，10月4日早上可見其中心形成中。( Tropical Tidbits )

強烈熱帶風暴麥德姆10月4日11時集結在香港之東南偏南約470公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

天文台表示，熱帶氣旋麥德姆會在明日移向雷州半島一帶，受其影響，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。在中午12時，麥德姆集結在香港之東南偏南約470公里，以時速25公里向西北偏北移動，逐漸增強。

天文台預測麥德姆下午進入本港以南400公里內，後續向西北移動，增強為颱風，明早8時前升級強颱風，中心附近最高持續風速增至每小時155公里，在明日中午左右登陸廣東西部雷州半島南部。期間會在本港西南350至400公里掠過，明日凌晨時分最接近本港。

內地中央氣象台今日凌晨2時已將麥德姆升級為颱風，預測麥德姆將於明日上午在廣東電白至海南萬寧一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

中央氣象台預測熱帶氣旋麥德姆10月5日上午在廣東電白至海南萬寧一帶沿海登陸。（中央氣象台圖片）

天文台表示會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估今晚10時後需要改發8號風球。

天文台中午12時半在為船舶提供的熱帶氣旋警告中列出麥德姆的烈風圈（8至9級風）及暴風（10及11級）大小：

風速超過每小時33海浬（烈風，時速61公里）之半徑範圍：為北方為150海浬（278公里），其他方向為120海浬（222公里）。

風速超過每小時47海浬（暴風，時速87公里）之半徑範圍：30海浬（55.56公里，）。

海浪超過2米之半徑範圍：240海浬（444.5公里）。



因此若麥德姆的烈風圈明早未有再明顯擴大，以麥德姆最近香港距離350公里，烈風圈外圍可能會相當接近香港。

天文台10月4日上午11時半更新九天天氣預報，預測10月5日仍受熱帶氣旋麥德姆影響，會大風大雨。（天文台圖片）

離岸及高地今日稍後至明日初時風力間中達8級 海有大浪及湧浪

天文台預測今日本港風勢會在下午逐漸增強，稍後增強至5至6級（強風），離岸及高地間中8級（烈風），漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，海有大浪及湧浪。預測明日吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地間中8級，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後驟雨減少，海有大浪及湧浪。

中秋節天氣：大致多雲 有一兩陣驟雨 日間部分時間有陽光

隨着麥德姆遠離及逐漸消散，天文台預測中秋節(6日，下周一）廣東沿岸天色好轉，吹東至東南風3至4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；下周二（7日）「追月」吹吹微風2級，大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨。