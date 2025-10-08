特朗普團隊新官員喊台軍費提高至GDP 10%　台防長：2030年前衝5%

針對美國官員呼籲台灣將國防支出提高至GDP的10%，台灣防長顧立雄回應指出，台灣會依照防衛作戰能力建構與整體財政狀況，逐步提高軍費，最終達成賴清德承諾的5%。



據《路透社》報道，美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）10月7日在美國聯邦參議院軍事委員會提名聽證會上表示，美國總統特朗普曾指出，台灣面臨來自解放軍的威脅，應將GDP的10%以上用於國防，他本人「強烈支持這一點」。

台媒《聯合新聞網》8日報道，顧立雄同日出席立法院財政委員會聯席會議受訪時回應指出，台灣的國防支出一向依照敵情威脅與防衛作戰能力建構為目標，重點在四個部分：「不對稱能力建構、防衛韌性、後備能力提升、應對灰色地帶襲擾」。他強調，賴清德已經承諾會提高軍費，明（2026）年應該會超過3%，並逐步增加，實踐承諾的5%。

8月30日，美國參院事委主席威克訪台期間，總統賴清德再次重申台灣國防預算將在2026年超過3%，且2030年比照北約標準的5%。圖為3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話。（台灣總統府）

顧立雄進一步說明，國防預算要考量整體財政及相關能力建構，台灣會持續強化自我防衛能力，這樣的決心會展現在世人面前。他並指出，台防部目前正持續推進去中心化指管、任務式指揮實戰化訓練、後備制度改革及動員制度檢討等改革方向，透過兵棋推演與實兵驗證來強化整體戰備，朝「能戰敢戰」目標邁進。

《華盛頓郵報》專欄作家狄森（Hugh Hewitt）去年專訪特朗普時，特朗普曾強調北京不敢在他任內對台動武，但最終可能會這麼做，並建議台灣應「在國防上投入更多資源，最高應達GDP的10%」。約翰．盧此次在聽證會上重申對此立場的支持。

此外，美國前國安副顧問博明（Matt Pottinger）近日警告，中國即使不發動全面戰爭，也可能在4年內以經濟手段在台灣引發嚴重危機。對此，顧立雄表示，面對中國敵情威脅，不僅有軍事層面，還包括非軍事層面，「這些非軍事層面議題要倚賴全政府、全社會來加以應對，創造更具韌性的方式來應對中國軍事與非軍事威脅，而國防部就是在戰備整備部分持續努力。」

根據台灣行政院8月21日通過的2026年度總預算案，國防預算佔GDP的3.32%。賴清德8月22日在宜蘭勉勵海軍一六八艦隊時曾表示，未來政府將持續增加國防預算，希望在2030年前比照北約標準，使國防支出達到GDP的5%。