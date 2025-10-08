美取消對台4億美元軍援　美議員質疑五角大廈要台灣「自掏腰包」

美國國會最新聽證會揭露，取消原本規劃提供台灣的4億美元無償軍援款項，引發議員質疑五角大廈是否打算讓台灣「自行買單」。美國國防部準印太安全助理部長約翰．盧（John Noh）在答詢時暗示，特朗普政府正考慮調整對台軍援模式，並表示「台灣應該盡自己的本分並付費」，同時也提及澳英美安全夥伴協議（AUKUS）可能出現修改。



據美國軍事新聞網站《Breaking Defense》報道，約翰．盧10月7日在美國參議院軍事委員會提名聽證會上表示，特朗普政府可能對印太地區兩項關鍵政策進行重大調整，其中包括對台軍援的提供方式與AUKUS核潛艦計劃的架構，引起兩黨議員關注。

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）。（美國國防部官網）

參院軍委會主席、共和黨籍議員韋克爾（Roger Wicker）在會上直言，對特朗普政府9月取消原訂4億美元「總統撥款授權」（PDA）軍援感到憂慮。該計劃原為美方直接從軍庫存中撥出武器與裝備，無償援助台灣。韋克爾質疑，美國國防部是否正「套用烏克蘭劇本」，將原應免費提供的軍援，改成要求台灣以「軍購」形式支付費用。

對此，盧回應說，他「強烈認為」台灣應「盡自己的本分並付費」，並重申特朗普總統的立場，指出「台灣的國防預算應該提高至其國內生產總值（GDP）的10%」。

除對台軍援模式外，盧也在聽證會中證實，美國國防部自今年7月起已對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議進行審查，並暗示可能修改協議中涉及為澳洲提供核潛艦的「第一支柱」內容，以使其「更具可持續性」。

據《Breaking Defense》分析，此舉反映美國內部對AUKUS計劃的憂慮，尤其是在美國造船產能緊張的背景下，向澳洲出售多艘維吉尼亞級核潛艦恐削弱美軍自身戰力，引發華府內部激烈討論。