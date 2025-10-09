日產拒鴻海接手橫須賀工廠？日媒：9月中已退出談判

日產汽車（Nissan）原計畫出售位於神奈川縣橫須賀市的追濱工廠，期望由台灣鴻海精密工業（Foxconn）接手，雙方並被視為有望在電動車（EV）領域展開合作。不過，據《東京電視台》（TV Tokyo）最新報道，雙方談判最終破局，鴻海已於9月中決定放棄收購，而日產內部高層則對讓鴻海接手持保留態度，使工廠未來走向再度陷入不確定。



報道指出，鴻海自5月起便與日產展開協商，內容涵蓋土地、建築及生產設備，工廠面積約54萬平方公尺。鴻海原計畫接手後繼續僱用部分員工，以打造其在日本的電動車委託生產基地。

根據日媒透露，日產提出的總售價超過1000億日圓，遠高於土地市值約300至400億日圓。考量設備老舊等問題，價格被認為偏高，但鴻海仍視此案具有戰略價值，願意承擔不利條件以進軍日本電動車市場。

日產汽車：A logo of Nissan is seen inside a Nissan car dealer in Arnhem, Netherlands February 18, 2025. （REUTERS）

日產汽車社長斯皮諾薩（Ivan Espinosa）7月15日宣布，追濱工廠將於2027財年末停止生產，並表示公司「將考慮出售或改變資產用途」。同時，日產也開始接觸其他潛在買家，對鴻海的提案則未正式回應。隨著談判進度持續延宕，鴻海逐漸表現出不耐，最終於9月中決定退出。

日產內部人士向《東京電視台》透露，「其實公司內部曾有人質疑為何不接受鴻海的方案，但現經營層不希望被外界視為找鴻海來救援」，這被認為是談判破局的主因。該人士同時指出，目前與其他買家的洽談並未出現實質突破。

針對相關報道，日產汽車公關回應表示，關於追濱工廠的出售與再利用計劃，公司「將評估多種方案並與外部協商」，至於外傳與鴻海談判破局一事，則「不願多做回應」。