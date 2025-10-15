國民黨主席選舉傳境外勢力介入　台安全部門：逾半數帳號非境內

國民黨主席選舉傳出境外勢力介入疑雲，周三（15日），台灣的國家安全局長蔡明彥表示，當局偵測TikTok約有1000多部影片討論黨主席選舉，另有23個YouTube帳號散布200多部影片，其中逾一半帳號定位境外。目前調查中發現法律工具不足，行政院已跨部會研議強化法制，包括反滲透法等。



周二（13日），國民黨主席候選人郝龍斌支持者、前中廣董事長趙少康呼籲調查TikTok及YouTube影片高度挺特定候選人一事。對此，蔡明彥指出，當事人已向警方提告並立案調查。當局針對輿情及影片傳散進行查察，確認TikTok有逾1000部影片聚焦國民黨主席選舉；YouTube則有23個帳號上傳約200部影片，其中一半以上帳號定位境外。對於影片支持特定候選人細節，他表示不適合公開，以免影響選舉進行。

蔡明彥。（聯合報）

媒體追問境外帳號是否來自中國大陸，蔡明彥僅回應「就是不在境內」。他強調，查處過程暴露法律漏洞：現行國安法及反滲透法無針對境外勢力干預國內社團或政黨內部選舉的明確規範。

蔡明彥透露，行政院已多次召開跨部會會議，討論強化法制，包括修訂反滲透法、制定人工智慧基本法或資安管理法等。當局從國安視角提供意見，盼相關法案送立法院審議時，朝野黨派深入討論，讓數位管理與法制更健全完善。