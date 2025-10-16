涉收大陸資金　前立委參選人馬治薇獲刑2年8月

前桃園市立委候選人馬治薇涉收中國大陸資助參選，一審認定僅違個資法判刑8個月。周四（16日），台灣高等法院二審認定僅構成違反「反滲透法」規定，判刑2年8月，可上訴。



台灣反滲透法第4條規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為。違反規定者，處5年以下有期徒刑，得併科1000萬元新台幣（約253萬港元）以下罰金。

檢方起訴指出，馬治薇遭指控接受中國大陸地區名為「冰姐」及「阿浩」的友人資助美元及虛擬貨幣，折合約105萬元新台幣（約26.6萬港元），參選2024年桃園市第一選區立法委員，並回傳國安單位名片及「中央各機關國會聯絡名冊」等。

一審桃園地方法院認定，國家安全法部分，聯絡名冊及調查局、國安局人員名片，都不屬公務機密文書；無證據可認「冰姐」與「阿浩」為境外敵對勢力政黨或其他訴求政治目的組織、團體或其派遣之人，無法只從2人為中國大陸人士，就認為是滲透來源，不構成反滲透法第4條要件，判決無罪。

然而，馬治薇明知「冰姐」與「阿浩」非立法院人員，沒有與中央各部會人員聯繫必要，竟傳輸名冊內大量聯絡資料換取信任，並藉此獲得金錢資助，依個人資料保護法之非法蒐集利用個人資料罪，判刑8月。

案經上訴，由台灣高等法院二審，採不公開審理，馬治薇辯護人陳麗玲表示，馬治薇認罪違反個資法，請求輕判；被訴國安法及反滲透法部分，仍不認罪。周四，二審宣判判刑2年8月，可上訴。