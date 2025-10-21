陸連發懸賞通告並公布台軍個資　美智庫：新一波認知戰顯示滲透深

近日，中國大陸連發懸賞通告，指控台灣軍官及軍情人員從事分裂活動。華府智庫「美國企業研究所」（AEI）對此指出，這顯示北京可能展開新一波認知作戰行動，意圖在台灣軍方、政府與社會中製造對中共滲透程度的疑慮。



10月10日，大陸國安部指台灣的軍情局人員對大陸開展反宣傳破壞活動，並公布相關三人的大頭照、本名和出生日期。隔日，廈門市公安局對18名台灣軍方人員發布懸賞徵集違法線索的通告。

20日，AEI於官網刊出兩岸週報表示，由於台灣軍官極少赴大陸旅行，有關懸賞行動實際上不太可能導致台灣軍人遭到逮捕，但這也顯示北京正開展針對台灣軍方與社會的新一波認知戰。

AEI指出，懸賞通告包含被指控者的個人資料，顯示台灣軍方及軍事情援系統遭到高度滲透。這或許會導致台灣社會大眾對軍方的信任下滑，也削弱軍方內部的信任與安全感。

圖為7月9日，台灣「漢光41號演習」正式展開。（翻攝軍聞社）

15日，台灣的國安局長蔡明彥指出，北京藉由公開及錯誤情資交互運用，以達成恫嚇目的，但許多照片、資料均錯誤，因此他會持續與軍方等單位，強化人員「去識別化」。

據AEI介紹，北京對台間諜招募的主要手法之一，是利用軍人經濟困境。例如2023年，一名大陸間諜接觸遭汰除的台灣海軍士兵林姓男子，招募他成為中國代理人。後者再進一步吸收一名現役士兵，向陸方提供雄二導彈手冊等機密軍事資料，僅換取約1200美元的酬勞。12日，兩二人遭起訴。

AEI進一步表示，間諜活動遠不止涉及軍事人員。14日，台灣長榮航空一名前經理坦承自2014年來持續擔任北京的代理人，企圖賄賂陸委會一名初階員工，以向陸方提供敏感資訊，但遭拒絕。