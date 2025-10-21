陳柏霖用10萬台幣造假報告逃兵役　被捕稱感到釋然：已有心理準備

台灣新北檢警就藝人逃兵役案展開第三波行動，今天（21日）將修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉，以及棒棒堂成員小杰（廖允杰）等藝人拘提到案說明。



台媒報道，據了解陳柏霖以10萬元（台幣，下同）價格，委託「閃兵集團」假造高血壓異常報告，順利逃過兵役。



陳柏霖被帶回警局。（聯合報）

陳柏霖於2012年憑《我可能不會愛你》勇奪金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，榮封視帝。（《我可能不會愛你》劇照）

報道又指，Energy書偉承認花了15萬偽造地中海貧血證明，棒棒堂小杰則承認花了30萬偽造「高血壓」報告，兩人同樣順利取得免役資格。

報道指，本案為王大陸案延伸，警方調查發現均僱用同一偽造病例集團。

Energy張書偉。（IG圖片）

台媒《Newtalk新聞》報道，陳柏霖遭到警方上門拘提時，一度相當錯愕，不過很快就恢復平靜。他表示，其實早在王大陸逃兵案爆發時就知道有這一天，「直到第二波威廉等人被抓的時後，就一直在等待警方到來」，自己已經有所心理準備。陳柏霖坦言，這些日子睡不好，因為不知警方究竟何時會找上門，因此今日遭拘提讓他感到釋然。

陳柏霖過去曾公開稱，自己因氣喘與健康因素經軍方鑑定免役，並強調「沒有逃兵」。

據早前報道，今年42歲、曾服5個月「替代役」的修杰楷也坦承花費15萬元台幣試圖逃避兵役。