書偉逃兵役被捕　Energy全員舞技高超都沒當兵　盤點昔日免役原因

台灣藝人王大陸2月間爆出閃兵（逃兵役），案情持續延燒，21日檢警展開第三波搜索行動，藝人修杰楷、陳柏霖，包括Enengy書偉均遭拘提到案說明。書偉當年因地中海型貧血免兵役，如今捲入閃兵風波，引發外界高度關注。



Energy書偉（Instagram@shuwei11041104）

Energy自2002成軍，相隔21年重新合體復出，因為閃兵風波延燒，當年全員免除兵役一事在今年5月被拿出來重新討論，書偉當年被診斷出罹患遺傳性地中海型貧血，因而免除兵役，2008年到馬來西亞沙巴馬慕地島拍節目時，提到自己因為貧血，不管坐車還是搭船都會頭暈，連久蹲後站立也會頭暈。

Energy書偉（Instagram@shuwei11041104）

盤點涉「閃兵」的台灣藝人：

+ 18

阿弟（蕭景鴻）在Energy發展活躍時，因為大量舞蹈動作傷及腰椎，造成椎間盤突出，並因此一度退團養傷，到了2005年接兵單入伍，剃頭低調服役，但是因為椎間盤突出，入伍12天被驗退，Toro（郭葦昀）是因為脊椎側彎，和阿弟一樣下部隊後被驗退，牛奶（葉乃文）則是脊椎移位。

網友5月在社群網站議論，質疑坤達在綜藝節目運動會表現優異，為何免役？事實上，他2005年11月因「自發性氣胸」住院，並且緊急做肺部導流手術，2019年拍攝偶像劇《月村歡迎你》時，劇中還有半裸鏡頭，當時他胸口有氣胸的手術後疤痕，工作人員協助靠上妝遮掩疤痕入鏡。

【延伸閱讀】王大陸陳零九威廉等11人涉逃兵役 一文看清「閃兵」名單及聲明（點圖放大瀏覽）

+ 10

本文獲「ETtoday」授權轉載。】