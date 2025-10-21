APEC｜林信義再任台代表　賴清德指示向國際傳達三項重要主張

2025亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）10月31日在韓國慶州召開，台灣總統府資政林信義再次擔任APEC領袖代表。周二（21日），總統賴清德對此表示感謝，並指示林信義向國際傳達台灣三項重要主張，包括台灣正從「製造」轉向「創造」，樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業經驗。台灣也正加速推動以人為本的AI發展，作為實現APEC願景的助力。



賴清德表示，去年林信義也代表台灣，率團遠赴秘魯利馬出席APEC經濟領袖會議，不僅與各國領袖密切互動，增進台灣的國際能見度，也促成台灣和其他區域內的經濟體，展開進一步的合作。

賴表示，APEC是亞太地區最重要的經貿合作組織，從1991年成為正式會員以來，台灣一向積極參與，並做出許多具體貢獻，深獲其他經濟體的肯定。今年APEC的主題是「打造永續明天」，聚焦在「連結、創新、繁榮」三大議題，也與台灣政策目標方向一致。

賴清德、林信義等人出席2025 APEC代表團行前記者會。（ETtoday）

賴進一步稱，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，要透過深化區域合作和創新，促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。他期許林信義向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張。一是台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展。台灣要讓世界知道，在強化產業自主與經濟安全的同時，台灣持續打造自由、公平、受法治保障，以及可預期的經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。

二是台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，深化區域的合作，為打造高附加價值產業增添活力，應對各種挑戰。

最後是台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。面對人工智能重塑全球經濟與社會秩序，要加速推動「AI新十大建設」，以「人」為核心，促進AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化。同時推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理，做出具體貢獻。