4藝人涉逃兵役交保　陳柏霖：謝謝檢警讓我面對年少時荒謬的選擇

台灣新北檢警就藝人逃兵役案再展開行動，今天（21日）將修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉，以及棒棒堂成員小杰（廖允杰）等藝人拘提到案，詢後依妨害兵役、偽造文書罪嫌送辦。經檢察官複訊後，4人以35萬元至50萬元（台幣，下同）保釋。



陳柏霖交保釋金後接受傳媒採訪。（聯合報）

棒棒堂「小杰」廖允杰坦承做錯事，向公眾道歉。（中天新聞）

台媒報道，4人接受偵訊時坦承犯行，曾分別以10萬元到30萬元不等，找陳姓疑犯主導的集團以偽造高血壓報告等方式躲避兵役。

修杰楷、張書偉、陳柏霖均以50萬交保，小杰（廖允杰）則是35萬。

陳柏霖交保釋金後走出新北地檢署，他拿下黑色口罩受訪表示，「我很謝謝今天的檢察官，讓我直接面對我年少時候所做出很取巧荒謬的選擇，我會尊重司法配合調查，謝謝各位。」隨後在親友護送下上車離開。

修杰楷被媒體問及花錢還是未能免役，是否覺得自己是「冤大頭」？修杰楷表示他不覺得自己是冤大頭。

小杰道歉：會配合調查

棒棒堂成員小杰（廖允杰）則表示，「對於過去年輕的時後做錯的事情在這邊跟大家道歉，佔用了社會資源，我也會配合調查，剛剛都有實話跟檢察官說，確實是有家族性遺傳疾病，等調查完再跟大家說，跟大家說聲抱歉，對不起。」

坤達（Energy）。（Instagram@hsieh_kunda）

坤達道歉認躲兵役：提前返台配合調查

此外，男團Energy成員坤達因在外地工作未到案，他於稍早發布聲明表示，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，目前已和警方聯繫且會提前返台配合調查。

坤達強調，會深切反省，不敢奢求原諒，只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來每一步，希望有一天能用實際行動懇求大家重拾對他的信任。

坤達也說：「向所有關心此事的社會大眾、粉絲、演藝圈的朋友，還有不知情卻受到波及的家人，表達最深的歉意。除了抱歉，還是抱歉。」

Energy張書偉。（IG圖片）