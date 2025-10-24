《時代》稱賴清德「魯莽領導人」　致台灣成為「最危險的引爆點」

美國《時代》雜誌刊文將賴清德稱為「魯莽的領導人」、指台灣成為「最危險的引爆點」，台灣外交部10月24日發布回應稱，台灣無意挑起任何緊張情勢，中國大陸的文攻武嚇，才是真正破壞台海和平穩定的根源。



《時代》雜誌10月23日刊登與台灣相關的三篇文章。其中一篇由華盛頓智庫「國防優先」（Defense Priorities）亞洲事務主管金賴爾（Lyle Goldstein）所撰寫的文章指出，在中東局勢緊張、俄烏戰爭持續的背景下，人們很容易忘記，台灣才是當今世界最危險的引爆點。

文章稱，一系列因素讓台海局勢更加不穩定，日益升級的風暴核心，是台灣新上任且行事強硬的領導人賴清德。

金賴爾說，與謹慎、低調和淡化任何「台灣獨立」相關說法的蔡英文不同，賴清德透高調表現追求「正式獨立」的立場。他也引述《台北時報》專欄作家的觀察：「從沒有一位台灣『總統』，這麼明確、逐點闡述，完整宣示台灣無庸置疑是一個『主權國家』。」

文章呼籲，美國領導人不應猶豫，應對台灣這位顯然魯莽的領導人進行約束，必要時可私下警告。

台灣外交部網站24日發布回應，表示台灣政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策。台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

台灣外交部稱，賴清德多次強調，「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。「然而，必須指出的是，中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源」。

台外交部續指，面對此一外部挑戰與威脅，台灣政府將持續強化自我防衛能力與全社會韌性建設，以確保人民安全與民主制度的永續運作，並以此作為維護台海和平與區域穩定的必要準備。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

