重慶市公安局：決定對「台獨」頑固分子沈伯洋立案偵查

重慶市公安局今日（28日）發布警情通報表示，為堅決打擊民進黨立委沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。



2024年10月14日，國台辦對外公布，將沈伯洋（男，43歲，台灣省台北市人）納入「台獨」頑固分子清單。

民進黨立委沈伯洋。（翻攝中時電子報）

國台辦當時指出，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索信息，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒，禁止兩人及其家屬進入大陸和港澳。

重慶市公安局今日（28日）表示，廣大群眾發現相關線索，可立即向公安機關舉報，公安機關將對舉報人身份信息嚴格保密。舉報郵箱為CQGACTD@163.com，舉報電話為023-65697660。

在聯電前董事長曹興誠（左二）贊助下，台灣「黑熊學院」創辦人沈伯洋（右二）表示，目標要讓20萬人出來上實體課程，並加開線上課程，持續達成三年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。（Facebook／黑熊學院）

發言人陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。

陳斌華稱，沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。

陳斌華提到，沈、曹「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣、肆意「倚外抗中」，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

沈伯洋稱「沒在怕」：下一步大概是通緝

沈伯洋則迅速透過Facebook回應稱，這是一年內第六次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判。但他寫道，「無所謂，反正，台灣人沒在怕的。」

面對大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。沈伯洋指出，昨天才分析中國的異常訊號，今天中國就行動了，「解決提出問題的人，解決防衛台灣的人，果然很共產黨。」