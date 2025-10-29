台灣爆首宗非洲豬瘟　恐打擊過千億台幣養豬產業　海關將加強檢疫

台灣農業部10月22日表示，台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，為台灣本土首宗非洲豬瘟陽性案例，撲殺該豬場剩餘195頭豬隻，並啟動多項防疫措施，包括全台豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長。



值得關注的是，台灣財政部關務署加大防堵非洲豬瘟查緝力道，據統計，自10月24日至26日已查獲違規豬肉製品4件共6.7公斤，均屬旅客違規攜帶入境，其中2件來自中國大陸，香港及越南各1件，旅客由台若帶如臘腸、香腸和午餐肉等相關製品，有機會被重罰100萬元新台幣。



非洲豬瘟最早在1921年於非洲肯亞發現，與一般豬瘟不同，是由DNA病毒的非洲豬瘟類病毒科引起，不屬人畜共通的傳染病，故人類不會受感染。即使吃了感染非洲豬瘟的豬肉，胃酸及消化道酵素可以殺死絕大部份的病毒，因此人的糞便很難驗出非洲豬瘟病毒。

由於非洲豬瘟具高度傳染性，可存活在冷凍豬肉長達千日，台灣農業部已預防性撲殺豬隻，也宣布全面暫停廚餘養豬，10月23日起全台灣禁止運送及宰殺豬隻五天，有台灣超市隨即宣布「豬肉限購令」。

據台媒報道，現時台灣約5600養豬戶，年產逾80萬噸豬肉，去年出口豬肉製品達10萬噸。當地過往曾因豬隻傳染病導致經濟受嚴重打擊，台灣官員憂慮，若豬瘟全面爆發恐影響過千億台幣的產業。

台灣農業部表示，接獲台中市政府通報，台中一處養豬場在10日內有過百豬隻異常死亡，10月21日在死亡豬隻身上檢驗出非洲豬瘟陽性反應，目前視為疑似案例，正依照世界動物衛生組織（WOAH）建議進行病毒株分離，才能確認是否屬於首發案例。

台灣養豬協會理事長潘連周推測，疫情源頭可能與廚餘有關，「或許有人偷偷從境外帶回月餅、香腸或臘肉，經廚餘流入養豬場，才釀成感染」。

台灣農業部表示，現時無法確定非洲豬瘟病毒從何而來，但國際上90%以上病源來自廚餘，在疫情調查完成前，必須先全面暫停使用廚餘。

由於非洲豬瘟具高度傳染性，可存活在冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1,000天和豬舍1個月。加上病毒對豬隻有極高致死率，目前尚無疫苗施打和藥物可供治療，受感染的豬隻脾臟會腫至兩、三倍大，腎臟會出現如「火雞蛋」的點狀出血。