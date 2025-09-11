陸委會：台灣公務員赴港澳必須事前通報　明年7月全面實施

台灣公務員未來前往香港、澳門，無論是公務、旅遊還是私人探親，都必須事前通報並登錄系統。台灣陸委會今（11）日表示，台行政院業於10日核定「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案，即日起進入勸導階段，並將於明年7月1日正式全面實施。



據台灣陸委會新聞稿指出，過去台灣政府人員赴港澳觀光或參加活動時，並無明確通報規定。隨著北京官方對港澳的政治控制及對台統戰滲透持續加劇，相關交流的風險升高，政府因此修正規範，「以維護公務機密及人員安全」。

新措施要求，行政院及所屬各機關（構）人員，不分平日、假日或任何事由，在前往港澳前必須完成兩項登錄：人事差勤系統，以及「國人赴陸港澳動態登錄系統」。若屬非公務行程，還需於出境前三日填報「非因公務事由赴香港或澳門通報表」。

此外，若在港澳期間會見或聯繫到特定人士，例如港澳官方、民意代表，或擔任中共黨務、軍事、行政等機關職務者，以及中共駐港澳單位人員，皆須在出境前一周填具「會見或聯繫特定身分人員通報表」，經由所屬機關（構）送交陸委會。倘若屬臨時接觸，則必須於返台後一周內補報。

台灣陸委會強調，將持續加強宣導與教育，幫助各機關人員熟悉新規範。對於未依規定通報的違規案例，行政院人事總處未來會研訂懲處原則，並自明年7月起正式適用。相關細節已刊載於該會官網「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」及「前往或過境港澳注意事項」。