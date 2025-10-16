台北車站醉女性侵案　陸委會感遺憾：相信港人不會對台灣印象不好

台北車站大廳驚傳性侵案，有酒駕、毒品、盜竊前科的通緝犯邱勝明，涉嫌當眾拖走一名醉酒女子到牆邊性侵，而受害人是從香港赴台灣觀光的女遊客。

10月16日，台灣陸委會表示，對於該宗事件感到遺憾；由於港、澳特區政府在台辦事機構均停止運作，港、澳民眾在台若遇緊急事故可與陸委會聯繫。



對於有香港遊客在赴台觀光期間遭性侵，台灣陸委會發言人梁文傑表示，對於該案感到遺憾與難過，目前案件由檢警偵辦中，一定會還給被害人公道。

台陸委會副主委兼發言人梁文傑。（陳鄭為/攝）

他表示，台灣治安良好，在2025年全球安全指數名列第4名，超越日本、韓國，去年赴台灣旅遊的香港旅客達120萬人次，相信香港民眾不會因為這宗個別案件對台灣有不好印象。

梁文傑提醒，由於香港經濟貿易文化辦事處、在台灣澳門經濟文化辦事處等港、澳特區政府在台辦事機構均停止運作，倘若港、澳民眾在台遇到緊急事故可與陸委會聯繫，一定會積極提供必要協助。

人來人往的台北車站大廳驚傳性侵案。圖為事發地點。（聯合報圖片）

梁文傑坦言，在得知該案概況時，受害者已經搭飛機離開台灣，並重申自己對於發生此事感到很遺憾。他表示，陸委會作為公務機關，可以與警察等相關單位保持聯繫，得以處理港、澳民眾在台需求。