鄭麗文稱願和習近平談兩岸和解　再次強調：我們都是中國人

鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪，她談到，她願意和習近平談兩岸和解，跟習近平見面最重要的就是要營造兩岸的誠意跟善意，未來希望透過所有可能的方式，見所有可能的人，她希望兩岸都有共同的一種心願跟決心，就是相信兩岸的矛盾可以用和平來化解。



鄭麗文曾因喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」引發熱議。她接受專訪時則再次提到，「在中華民國憲法規定下，我們都是中國人」，她稱，「我們的憲法法理裡頭我們就是中國人，當然我們也都是台灣人，往更高更大層面，在文化上、歷史上，我們也都是中國人」。



她表示，希望能改變台灣，不再把中國視為仇敵、障礙跟包袱，「是我們本來就承繼的資產！」



鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪。（德國之聲截圖）

鄭麗文勝選後，曾接到來自習近平的賀電。鄭麗文回應稱，現在大家都把台海當成全世界最兵凶戰危的區域，他們希望逐漸緩和台海局勢，也希望積極爭取開創和平氛圍，

她也不斷勸告總統賴清德，一定要更謹慎處理兩岸關係。至於對岸對兩岸的「期待」，鄭麗文表示，不管兩岸如何發展，國民黨堅守的兩大底線，第一就是和平，第二是尊重台灣2300萬人的意願。

記者問到，鄭麗文曾說願意和習近平會面，準備和對方談什麼？鄭麗文回應，還沒有開始規劃跟準備，但如果有機會見面，第一，必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾；第二，當然就是要堆疊跟累積越來越多的善意，他們必須展現誠意與決心。

馬英九題字贈予鄭麗文。（中國評論新聞）

記者追問怎麼看兩岸統一的可能性？ 鄭麗文回應，現在以台灣的名義或全世界的關注，無非就是維持現狀。台灣的民意，不管是「統」或「獨」，長年以來比例都相當低，兩岸如果不能夠回歸一個正常化的關係，不能夠回歸一個和平穩定的關係，談其它都是侈談，沒有任何的基礎。

記者質問，雖說「九二共識」是通關密語，但「九二共識」現在是否已經沒有台灣解讀的空間？鄭麗文則反駁，「當然有啊，怎麼會沒有呢？你說沒有就沒有了？」，記者回應，習近平在2019年就已經說了，「九二共識」是通向國家統一。鄭麗文則質疑記者，「你把習近平的話通通當成是顛覆不破的一個真理。」

國民黨新任黨主席鄭麗文。（facebook@黨外在野大聯盟）

記者再提問，目前沒有聽出兩岸的有新一個方向或局面？對此，鄭麗文則回應稱，「那等國民黨執政，你就看到全新的局面了」。

針對記者提到，「台灣主流民意反對統一的，台灣主流民意認同自己是台灣人多於中國人」，鄭麗文則認為這與民進黨有關。

她稱，民進黨長年的政治論述跟各方面主張，甚至透過課綱修改，「就是希望去中國化，也得到了一定的成效」，但她認為台灣跟中國不應該是對立跟仇恨，不管是法律上、政治上、文化上、歷史上都是如此。

鄭麗文表示，對立跟仇恨是被刻意的政治論述跟操作營造出來的，而在國民黨主張的中華民國憲法的一中下，「我們的憲法法理裡頭我們就是中國人，當然我們也都是台灣人，往更高更大層面，在文化上、歷史上，我們也都是中國人」。

鄭麗文提到，「今天當民進黨說我們不是中國人的時候，他們是在違背了他們對中華民國憲法的宣示」。她認為，中華民國自始至終到今天都是一中憲法，「所以中華民國的國家就是中國，因此在中華民國憲法規定下，我們都是中國人！」

鄭麗文表示，越來越多台灣人不認為自己是中國人這是事實，「這也是我們要改變的」，不再把中國視為仇敵、障礙跟包袱，「是我們本來就承繼的資產！」

她強調，兩岸關係要正常化、和解、合作，1+1大於二、強強聯手，可以透過和平的方式開創很多美好的未來，而不是成天擔心受怕，甚至可能爆發區域衝突。