鄭麗文稱普京並非獨裁者：俄烏戰爭本可以避免，兩岸和平也做得到

國民黨主席改選，55歲的鄭麗文以黑馬姿態勝出，成為繼洪秀柱後第二位國民黨的女性黨主席。她曾參與野百合學運、曾主張台灣獨立並加入民進黨，如今成為國民黨主席，令許多國際媒體都對她很好奇。



鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時談到國際情勢及俄烏戰爭，主持人談及台灣要不要變「烏克蘭」，感覺這個決定權並不在台灣手上，而是在習近平手上。鄭麗文則回應，她完全不這麼認為，並強調，她認為俄烏戰爭不應該爆發原本是可以避免的，「如果北約早就放棄，不讓烏克蘭加入北約的話，這個問題都不會發生的」，她認為普京並不是獨裁者，「他是民主選出來的領袖」。



從俄烏關係將話題帶到兩岸關係。鄭麗文表示，她不願意把台灣未來命運的主導權跟話語權交到別人的手上，「台灣的努力、中國國民黨的努力，如果真的因為我們的努力——當然不會純粹因為我們的努力——促進了我剛說的兩岸的和解、區域的和平，甚至於是美中的和解，那我覺得我們給全世界一個很大的鼓舞。」



鄭麗文與國民黨立法院黨團合影。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文在受訪時提到不希望台灣變成烏克蘭，她也表示，不認為台灣會變成第二個香港，「台灣本來就不是香港，也不會變成第二個香港，這不會是問題，北京也沒有想把我們變成第二個香港」。但她表示，「但台灣很有可能成為第二個烏克蘭。」

當《德國之聲》記者鄒宗翰提到，「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，你面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權」，鄭麗文則回應稱，「普京並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」

當《德國之聲》記者鄒宗翰質疑，「普京不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普京…」。鄭麗文則重申，普京是民主選舉產生，並強調自己對於國際新聞比《德國之聲》的主持人「熟多了」。

鄭麗文盼兩岸關係正常化，兩岸能夠和解合作（德國之聲影片截圖）

鄭麗文表示，俄羅斯已經民主化很多年了，全世界沒有一個完美的民主社會，「即便今天美國的民主都非常多的問題有待改革，但普京是一個透過民主選票產生的總統，就不能夠說普京是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。」

鄭麗文，俄烏戰爭是一個非常複雜的國際局勢，「當年北約答應了俄羅斯，北約不東擴，可是北約一而再、再而三跳票，一而再、再而三東擴，一直東擴到了俄羅斯的門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵的理由，這也是今天為什麼戰爭一直延續到今天。如果北約早就放棄，不讓烏克蘭加入北約的話，這個問題都不會發生的。」

鄭麗文續指，自己是根據事實在說話，「當然西方在這一次，北約因為烏克蘭的戰爭，他們有很多政治上面的propaganda（宣傳）， 但這都不是事實，今天唯有我們面對真正的事實，我們才能夠務實處理國際上面所有的爭端，如果每個人都要堅持自己的政治訴求或者是政治文宣的講法的話，很多的事情你就沒有辦法化解，大家就會各說各話。」

圖為2025年10月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向媒體發表講話，回應俄國兩大石油公司遭美國制裁等問題。（REUTERS）

她提到，政治人物有政治人物他們的堅持包袱，「但是我還是覺得可憐的是老百姓，可憐的是上戰場犧牲生命的、無辜的不管是烏克蘭或者是俄羅斯的士兵，無辜的是今天我們看看烏克蘭這個國家，所以今天我們不希望成為第二個烏克蘭，是台灣人民不希望自己的子弟去打無畏的戰爭，不希望台灣的街頭變成像現在烏克蘭的這個街頭。」

鄭麗文盼兩岸和解：不願意把台灣未來命運的主導權跟話語權交到別人的手上

鄭麗文將俄烏戰爭帶回兩岸關係，她強調，不認為這是習近平一個人就可以決定的，「如果他一個人都可以決定的話，那我們大家都沒有存在的必要了。我跟賴清德最大的不同，就是我不願意把台灣未來命運的主導權跟話語權交到別人的手上，不管你是交給北京還是交給華府，不管你是交給習近平還是交給川普，所以我不認同賴清德的做法，他的做法就把我們台灣淪為別人的棋子跟籌碼，可是不是的，我認為今天台灣絕對可以發揮關鍵的作用，而這中間中國國民黨要負起最關鍵的角色跟責任。」

鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文表示，國民黨現在只是一個小小的在野黨，「台灣這麼小，我懂的，但是在美中大國博弈之下，難道我們真的只能夠淪為大國博弈下的棋子嗎？我不認為。所以我才會剛剛跟您講說，我不認為習總書記說什麼就算，川普說什麼就算，這也不是現在的國際現實。」

她希望，透過台灣的努力、中國國民黨的努力促進兩岸的和平，「如果真的因為我們的努力——當然不會純粹因為我們的努力——促進了我剛說的兩岸的和解、區域的和平，甚至於是美中的和解，那我覺得我們給全世界一個很大的鼓舞。」

鄭麗文強調，不要因為弱小，不就覺得說我們的命運只能夠任人宰割，「我們只是刀俎上的魚肉，我絕對不相信這件事情，所以每一個人都可以改變自己的命運，只要你相信的是對的價值、對的方向。對我來講，我會覺得和平是對的價值，即便很多人不相信，但沒有關係，我相信我們還是可以努力對抗。」