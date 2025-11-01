APEC｜台代表林信義與習近平全程零互動　曾與美財長會晤40分鐘

2025年亞太經濟合作會議（APEC）圓滿落幕，台灣領袖代表林信義周六（1日）表示，他在峰會期間與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會晤了約40分鐘，主要聚焦台灣高科技聚落發展。他又表示，美國總統特朗普來去匆匆，他沒有跟對方見面。另一方面，在參與峰會領袖大合照時，林信義和國家主席習近平全程零互動。



今年APEC由韓國主辦，領袖峰會地點位於慶州，各方領袖在會議最後一天披上主辦國準備的玉色披肩進行大合照。過程中，林信義和東道主韓國總統李在明等領袖握手致意或短暫交流，但和習近平全程零互動。

根據APEC台灣代表團提供的資訊，林信義於APEC領袖會議期間，曾與貝森特進行會晤。雙方就科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題進行討論。

林信義周六在慶州舉行記者會說明此行成果。（聯合報）

林信義周六進一步說明，會晤期間，雙方談的問題非常廣，涵蓋科技合作、供應鏈安全；貝森特很有耐心，主要想了解台灣如何建立高科技聚落，以及發展的歷史脈絡，想確認對台灣發展模式的理解是否正確。例如，半導體方面，林信義向貝森特說明台灣如何育成產業，政府、企業各自扮演什麼角色，以及法規、園區、人才培育等面向。

林信義直言，全世界對台灣半導體發展過程非常有興趣，因為台灣在這方面佔有很大優勢，貝森特也對這塊特別有興趣，因此他告知貝森特台灣現況、進度及相關想法，估計此次會晤時間約達40分。

至於是否有談及關稅議題，林信義表示，APEC會議上主要談經貿發展。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮則表示，目前正在洽談台美供應鏈合作，希望最終爭取調降對等關稅、稅率不疊加，232關稅優惠待遇；行政院副院長鄭麗君近日也表示，待APEC落幕後，雙方繼續溝通若達共識，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。