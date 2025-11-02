馬媒：台灣31歲網紅謝侑芯酒店浴缸猝死　黃明志在場涉毒被捕

台灣31歲網紅「護理師女神」謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝。當地媒體引述警方消息指，謝侑芯事發時在酒店浴缸昏迷，同在房間內的大馬歌手黃明志為其施以CPR（心肺復甦術）但急救無效，更疑似持有毒品被警方拘捕。



更多黃明志照片（Facebook@Namewee 黃明志）

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

據馬來西亞《中國報》2日獨家報道，馬來西亞金馬警區主任沙扎里助理總監向媒體講解案情，表示警方於上月22日下午1時40分左右接報，指一名31歲台灣籍女子在吉隆坡市某高級酒店客房內失去意識。

警方到場後，發現該女子倒臥在浴缸內，身上覆蓋著一條白色毛巾，現場還有大馬歌手黃明志。

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志向警方供稱，事前該女子進入浴室洗澡，但之後浴室內異常安靜，未再傳出水聲，他進入查看時發現女子昏迷倒在浴缸中，立刻施行CPR，但女子當時呼吸困難。

根據警方初步調查，女死者遺體上未發現任何外傷痕跡，亦未在其身上查獲任何物品，死者遺體已被送往吉隆坡中央醫院解剖，案件以猝死角度調查。

調查顯示，謝侑芯於10月20日下午1時30分從吉隆坡國際機場第一航廈入境馬來西亞。

謝侑芯的經紀人Chris早前透露，家人認為謝侑芯平時身體健康，對於當地醫院調查死因是心臟病發作感到難以接受。

同時報道指出，黃明志身上查獲9粒疑似毒品藍色藥丸，因此被當場捕，但本人否認持毒和濫用毒品的指控，隨後繳付保釋金獲釋。