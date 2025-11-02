女網紅酒店猝死　馬媒：黃明志4毒品陽性反應　警方疑2人有性行為

台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝。當地媒體報道指，謝侑芯事發時在一家酒店的浴缸昏迷，與謝侑芯在一起的大馬歌手黃明志疑似持有毒品被警方拘捕。



據馬來西亞《光明日報》2日報道，黃明志初步尿檢結果顯示其對安非他命、甲基苯丙胺、氯胺酮（K仔）及四氫大麻酚4種毒品成分呈陽性反應。報道又引述警方消息指，警方懷疑女死者生前曾吸毒，並且曾與黃明志發生性行為。



更多黃明志照片（Facebook@Namewee 黃明志）

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

馬來西亞《光明日報》2日報道，警方消息指出，黃明志於10月22日中午12時30分，身穿白色T恤，戴著帽子及眼鏡，準備離開吉隆坡市某五星級酒店時，因行為可疑被警員攔截。

消息指出，黃明志當時神色慌張，向警員強調不曾吸毒，警官之後根據黃明志口供押著他返回謝侑芯住宿的酒店房內，從而揭發這宗命案。

消息透露，死者的遺體在酒店房浴室的浴缸內被發現，死者全身赤裸，倒臥在浴缸內，但浴缸內和地面均沒有水跡。

消息透露，根據黃明志的供詞，他與死者為拍攝影片而合作，兩人在酒店房內議事了一整個晚上，期間死者進入浴室洗澡，但半個小時後仍沒有出來。

黃明志感到不安，前往查看，發現死者已死在浴缸內，他當場嘗試進行CPR，但未能救回死者。

警員在場搜查時，當場搜到一些毒品和壯陽藥，於是將黃明志押回警局進行驗尿。

黃明志（IG@nameweephoto）

消息：警方懷疑死者生前曾吸毒並與黃明志發生性行為

消息指出，警方懷疑女死者生前曾吸毒，並且曾與黃明志發生性行為，因此推斷死者可能是死在床上後，被移動到浴室內。

當地警方回應《光明日報》查詢時證實，黃明志捲入了台灣女網紅暴斃酒店房間的案件，不過女死者的死因仍不明朗，仍在等待進一步檢驗。

黃明志初步尿檢結果顯示對4毒品陽性反應

至於黃明志，當地警方指出，初步尿檢結果顯示其尿檢對安非他命、甲基苯丙胺、氯胺酮及四氫大麻酚4種毒品成分呈陽性反應。

當地警方指，黃明志已在上月24日在吉隆坡第一刑事推事庭被提控吸毒和擁毒兩項控罪。據《星洲日報》指，黃明志否認了控罪，案件定於12月8日過堂。

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志：我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品

黃明志同日回應稱，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月」。

黃明志稱，「之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情」。

黃明志稱，「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance 遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵… 」。