太子集團陳志｜台檢警兵分47路拘提25人　扣逾11億元不法資產

繼美國聯邦檢察官10月8日起訴太子集團首腦陳志等人、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）10月14日公告制裁後，台北地檢署今日（4日）指揮檢警調兵分47路搜索台北101大樓內的「天旭公司」等5家太子集團在台據點，拘提25名被告到案，並扣押總值45.27億元新台幣的豪宅、超跑與銀行帳戶等。全案將朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。



圖為2017年4月，柬埔寨太子集團董事長陳志，視察柬埔寨西港塔基島項目。（太子集團新聞稿圖片）

台媒報道指，天旭王姓負責人、負責招募資訊人才搞線上博奕的人資主管辜女，以及被美國公告制裁的黃、施、王姓3名台女全遭拘提，惟王女經已出境。施女、黃女涉嫌處理境外資產，在帛琉置產、洗錢。另外，聯凡公司背後就有8個空殼。

美國聯邦檢察官對集團首腦陳志等人起訴後，OFAC亦對外公告，將太子集團在台境內所設的9家公司、3名台灣人列入制裁名單。10月15日，台北地檢署分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮調查局台北市調查處、刑事局偵辦。

調查局搜索犯嫌購入的豪宅和平大苑。（聯合報）

專案會議數度開會、研析搜集太子集團在台不法事證，檢方聲請查扣不法資產獲准後，今日指揮台北市調查處、刑事局、台北市警局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市刑警大隊、小港分局等單位，持搜索票搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所，以及位於台北101大樓內的天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等47處所，拘提被告25人、通知證人10人到案說明，全案持續調查釐清中。

台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，日前向北院聲請扣押物，含各式名車26輛。（聯合報）

據報道，被查扣的不法資產，有18筆房產，包括和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元新台幣（約9.6億港元）；勞斯萊斯、法拉利、麥拿侖、林寶堅尼、保時捷、平治等各式名車共26輛，價值4億7758萬餘元新台幣（約1.2億港元）；60個銀行帳戶，餘額2億3587萬餘元新台幣（約5938萬港元）。合計扣押物價值高達45億2766萬餘元新台幣（約11.39億港元），台北地院10月27日裁定准予扣押在案。

