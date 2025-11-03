太子集團陳志｜關聯保險經紀與證券公司　被暫時吊銷牌照

柬埔寨經營電訊詐騙園區的太子集團創辦人陳志遭美國起訴和制裁，約1200億港元的比特幣資產遭凍結。香港證監會網站資料顯示，與太子集團（Prince Group）關聯的保險經紀公司與證券公司，Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於「《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照」類別下最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示：「終止了受規管活動業務」。



此外，據保監局網站，Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照條件亦更新為不得進行及不得顯示自己進行《保險業條例》規定的任何受規管活動等。



據保監局網站，Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照條件亦更新為不得進行及不得顯示自己進行《保險業條例》規定的任何受規管活動等.

陳志直接註冊七間公司 「Mighty Divine」牌照被暫時吊銷

陳志眾多在香港成立的公司，大多只由他一人做董事，只有一間「尊駒（香港）」，有另一人周芸（ZHOU Yun）擔任董事。周芸持有香港身份證和香港特區護照，又名Sandy Zhou，1982年10月在湖北省出生，她亦在美國制裁名單之中，美國財政部指控她是陳志的「財務助理及財富經理」（financial assistant and wealth manager）。

周芸旗下的多間名為Mighty Divine（美迪）香港公司亦被列入制裁名單，包括「美迪信託」、「美迪保險經紀」，註冊地址在「金巴利道68號」8樓的不同單位。

被指協助陳志管理資產的周芸，在香港設有多間名為「美迪」（Mighty Divine）的公司，同樣被列入美國制裁名單。公司網站列出經營證券等生意。（Mighty Divine網站）

根據公司網站，「Mighty Divine」集團於2019年成立，聲稱為機構和高淨值客戶提供多元化的投資產品和諮詢服務，子公司擁有證監會1號、9號牌，以及保險經紀公司牌照、有註冊強積金中介人等，參與全球私募投資等。

最新Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於「《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照」類別下最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」。