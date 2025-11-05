台灣與愛沙尼亞互相設處卻因名稱卡關2年？林佳龍：協商僅半年

台灣與愛沙尼亞就互相設處協商，惟據報因名稱問題卡關兩年。在台灣，外長林佳龍周三（5日）澄清，愛方4月才通過賦予台灣設處的法源，因此協商是在半年前開展，而非2年，強調目前仍在諮商當中。



據《日經亞洲》近日報道，愛沙尼亞在2023年宣布願意接受台灣設立代表處，但因代表處名稱是使用「台灣」抑或「台北」而一直談不攏，僵局持兩年多。

在立法院，國民黨立委馬文君質詢時關切，根據報道，愛沙尼亞政府尚未收到開設代表處的申請。

林佳龍。（聯合報）

對此，林佳龍回應指，愛沙尼亞國會今年4月才通過法案，賦予台灣設立辦事處的法源，雙邊協商其實是在半年前展開，而非報道所稱的兩年。目前，愛沙尼亞事務由駐拉脫維亞代表處兼轄管理。林強調，互相設處的地位、名稱等，目前都在諮商當中。

4月16日，愛沙尼亞國會發布新聞稿指出，國會通過「對外關係法」以及相關法案的修正案，增列修正條文允許屬地政府（territorial governments）以及實體在愛沙尼亞設立辦事處，也允許愛沙尼亞在屬地政府以及實體設處。日前，台外交部回應道，台愛關係友好，雙方在各領域交流密切。台方秉持開放態度，願與愛方本互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互瞭解的具體作法。