太子集團｜在台負責人、美制裁2台女移送檢方　性感特助燦笑惹議

柬埔寨太子集團首腦陳志等人遭美國聯邦檢察官起訴並被美國財政部制裁後，台北地檢署昨日（11月4日）指揮檢警調兵分47路搜索台北101大樓內的「天旭公司」等5家太子集團在台據點，拘提太子集團董事長陳志在台灣的親信王昱棠、人資主管辜淑雯，以及被美國公告制裁的3名台女黃婕、施亭宇、王蕾絢等25人到案，但王女已出境。台灣警方也扣押總值45.27億元新台幣的豪宅、超跑與銀行帳戶等，全案將朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。



據台媒報道，檢方訊後認定辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》向法院聲請羈押禁見，總經理特助劉淑妤等10人以新台幣5萬到70萬元金額交保，而陳志親信王昱棠、被美國制裁的黃婕、施亭宇等14人則是在今日（5日）下午陸續移送台北地檢署複訊。



值得關注的是，天旭公司總經理特助劉純妤結束偵訊後，以新台幣15萬元交保，畫面中，她穿著寬鬆格子襯衫現身，神情輕鬆的她卻意外成焦點。台媒報道，不少網民憤怒表示，「交保怎笑的這開心，害了多少人」、「45億的獲利只需要交保15萬元？難怪她笑得這麼燦爛。」

總經理特助劉純妤結束偵訊後，以新台幣15萬交保燦笑離開。（翻攝台媒東森新聞雲）

人資主管辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》。（翻攝台媒）

太子集團董事長陳志在台灣的親信王昱棠。(翻攝東森新聞雲)

女子黃婕經美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)公告列入制裁名單，經檢調拘提到案。（翻攝tvbs）

女子施亭宇經美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)公告列入制裁名單，經檢調拘提到案。（翻攝tvbs）

圖為2017年4月，柬埔寨太子集團董事長陳志，視察柬埔寨西港塔基島項目。（太子集團新聞稿圖片）

據此前報道，美國聯邦檢察官對集團首腦陳志等人起訴後，美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)亦對外公告，將太子集團在台境內所設的9家公司、3名台灣人列入制裁名單。10月15日，台北地檢署分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮調查局台北市調查處、刑事局偵辦。

調查局搜索犯嫌購入的豪宅和平大苑。（聯合報）

太子集團在101設置私人招待所

據台媒報道，太子集團還在台北101大樓設置私人招待所，分別將15樓、49樓整層租下，警檢還因為台北101門禁森嚴一度無法進入搜索，還是遇到收拾善後的員工才得以一窺究竟。不過當檢警到場時，已經全被清空，只剩近百台電腦在現場，目前正在檢視有無未刪除的資料。

在全案蒐證告一段落後，11月4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。

台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，日前向北院聲請扣押物，含各式名車26輛。（聯合報）

據此前報道，由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中最為亮眼的劉純妤則是以15萬交保。

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

據此前報道，被查扣的不法資產，有18筆房產，包括和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元新台幣（約9.6億港元）；勞斯萊斯、法拉利、麥拿侖、林寶堅尼、保時捷、平治等各式名車共26輛，價值4億7758萬餘元新台幣（約1.2億港元）；60個銀行帳戶，餘額2億3587萬餘元新台幣（約5938萬港元）。合計扣押物價值高達45億2766萬餘元新台幣（約11.39億港元），台北地院10月27日裁定准予扣押在案。

