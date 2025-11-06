加強對台宣傳連兩周增人　港澳局長張晗任國台辦新發言人

11月5日記者會上，國台辦新聞局長、發言人陳斌華介紹，新任發言人、國台辦港澳涉台事務局（簡稱港澳局）局長張晗，張晗發言指出，「希望今後同各位記者共同努力，宣介好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解、理解和信任。」



近期，國台辦涉台宣傳管道再次強化。自上月起，加開例行新聞發布會頻率至每周1次、在Facebook開設「國務院台辦發言人」帳號，後於上周開始迎來新的發言人，為經濟局長彭慶恩，此次再增加張晗，這使得國台辦目前有副主任級發言人吳璽，和新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮，以及經濟局長彭慶恩、港澳局長張晗共5名發言人。



國台辦港澳局長張晗。（翻攝台媒）

對於有媒體關切近來大陸舉辦紀念台灣光復80周年活動、立案偵查台灣立委沈伯洋、增加發布會頻率，是否代表對台政策進入新階段。

張晗回應說，今年是台灣光復80周年，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動，這是人民意願和國家意志的充分體現，是對台灣光復回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力捍衛。

張晗指出，「我們責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛和平、捍衛成果、維護和平、共創未來。我們有責任為兩岸同胞謀利，造福增進兩岸同胞福祉。我們有責任讓廣大台胞認清『兩岸同屬一個中國』的歷史和法理事實，認清台獨分裂勢力，禍台害台本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。」

她表示，將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實「習近平總書記關於對台工作的重要論述」和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，尊重關愛造福台灣同胞，持續深化兩岸交流合作融合發展，共享中國式現代化發展機遇和成果，和廣大台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展。

根據職責劃分，國台辦港澳涉台事務局負責協同相關部門處理香港特別行政區、澳門特別行政區涉台工作中有關事務。

台媒報道，在曾任國台辦港澳涉台事務局的趙宇敏於2023年底轉到中聯辦工作後，有中共中聯部背景的張晗，去年就已擔任國台辦港澳局副局長，後接任局長一職。