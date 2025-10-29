四中全會公報未提和平統一？國台辦新發言人：不承諾放棄使用武力

四中全會審議通過「十五五（2026年到2030年）」規劃的建議，針對台灣部分，規劃提到，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。



10月29日，國台舉行新聞發佈會，國台辦近期就對台宣傳進行加強與調整，新聞局局長兼發言人陳斌華今日（29）日於例行記者會上介紹新任發言人彭慶恩，並由他首次主持當日記者會，國台辦目前共有三位發言人。另兩位發言人是目前的新聞局局長陳斌華、副局長為朱鳳蓮。

國台辦新任發言人彭慶恩。（央視截圖）

有記者提問，有輿論注意到，黨的二十屆四中全會公報中強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，沒有提「和平統一」。請問這有何寓意？

國台辦新任發言人彭慶恩表示，對台大政方針是一貫的、明確的。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。

他提到，願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，「但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

彭慶恩強調，和平統一需要兩岸同胞共同努力，相向而行，「希望廣大台灣同胞與我們一道，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。」

10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

彭慶恩目前還是大陸國台辦經濟局局長，他於去年接任該職位。據台媒《東森新媒體ETtoday》此前報導，彭慶恩在國台辦歷練完整，先後在研究局、秘書局、經濟局都有工作經驗，不論是對台研究、兩岸經貿業務都十分熟悉，也是國台辦「知台派」代表之一。2006年到2017年在經濟局工作約11年期間，除了短暫經歷陳水扁、蔡英文時代，彭慶恩完整經歷馬英九8年執政時期，也是兩岸經貿交流最高峰的年代。

台媒整理，彭慶恩生於1969年1月，河南葉縣人。1995年7月畢業於北京大學社會學系社會學專業研究生，同年加入國台辦工作。1995年7月到1996年7月在國台辦研究局幹部。

1996年7月到2006年12月，彭慶恩擔任國台辦研究局三處副主任科員、研究局三處主任科員；2000年8月到2003年11月擔任秘書局綜合處主任科員、綜合處副處長；2006年12月到2010年11月擔任經濟局四處處長、2010年11月到2017年8月擔任經濟局副局長。