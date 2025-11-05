高德地圖在台灣實現全域覆蓋　國台辦：喜聞樂見

移居內地多年的台灣藝人黃安近日在微博發文驚嘆，現在台灣也可以用大陸的軟件「高德地圖」來導航，引起熱議。周三（5日），國台辦發言人張晗回應稱，高德地圖在台灣實現全域覆蓋，陸方對此喜聞樂見。



據報道，高德地圖在台灣實現全域覆蓋，提供車道級導航、實時路況等功能，語音播報改用「左轉」、「右轉」等本地化表述，發音清晰準確。島內有網友稱讚好用，表示「感覺和大陸距離近了很多」。

對此，張晗回應稱，「我不掌握具體情況。我想說的是，對美好、便捷生活的追求是兩岸同胞的權利。隨著科學技術的發展創新、產業及服務的升級完善，越來越多的大陸物品、服務成為台灣民眾的日常選擇。我們對此喜聞樂見，希望越來越多台灣同胞可以享受到大陸的好產品、好服務。」

延伸閱讀：藝人黃安驚嘆「台灣省也能用高德地圖」：每條街都被摸的一清二楚

黃安提到Google地圖將「重慶北路」唸成「眾慶北路」、「二段」念成「二噸」（截取自Weibo@黃安）

黃安在台灣使用高德地圖導航：

另一方面，，近日，兩岸網民熱議一款名為「歸家」的應用軟件，該軟件據說可以「一鍵登記投誠祖國」，已有超上萬人登記使用。民進黨當局稱這是大陸「認知作戰」、「統戰宣傳」，存在泄露個人風險的隱患。

對此，張晗回應稱，她注意到有關話題，這是網友的個人創意。該創意引發兩岸民眾熱議，反映出兩岸同胞期盼早日團圓的共同心願和對實現祖國完全統一的熱切期盼。對於網友個人的想法，民進黨當局草木皆兵，以所謂「認知作戰」說法上綱上線，煞有介事對大陸攻擊抹黑，無非是想制造台海緊張氣氛，升高兩岸對立對抗。

此外，大陸方面近期推出一系列舉措，包括設立台灣光復紀念日、出台便利台胞入境新政、舉辦聯合國成立80周年國際學術研討會、國台辦增加新聞發布會舉辦頻次、新華社播發三篇「鍾台文」署名文章、公安機關立案偵查「台獨」頑固分子沈伯洋。有島內輿論認為這是大陸在打「組合拳」，「象徵大陸對台政策進入新階段」。

張晗主持發布會。（北京日報）

對此，張晗表示，今年是台灣光復80周年，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動，是人民意願和國家意志的充分體現，是對台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力捍衛，必將引領兩岸同胞傳承、弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族覆興團結奮鬥。

張晗說，台灣問題事關國家核心利益和中國人民民族感情。陸方有責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來；有責任為兩岸同胞謀利造福，增進兩岸同胞福祉；有責任讓廣大台胞認清兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，認清「台獨」分裂勢力「禍台」、「害台」本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。

張晗說，將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力幹涉，尊重、關愛、造福台灣同胞，持續深化兩岸交流合作、融合發展，共享中國式現代化發展機遇和成果，同廣大台灣同胞一道推動兩岸關系和平發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。