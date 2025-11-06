黃明志涉毒捲謝侑芯離奇命案　猝逝案變謀殺案　一片看清驚人轉折

台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞酒店離奇猝死，而在場的大馬歌手黃明志就被警方拘捕，警方還將案件由猝死案改為謀殺案調查！究竟發生了什麼事？



「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

事件經過

綜合馬來西亞媒體報道，這宗案件發生在10月22日下午1點左右，地點是吉隆坡一間五星級高級酒店。謝侑芯被發現倒臥在浴缸裡面，身上覆蓋著一條白色毛巾，現場還有黃明志。

報道引述消息指，根據警方調查，黃明志聲稱謝侑芯進了浴室洗澡，但之後浴室裡面異常安靜，沒有再傳出水聲。他進去查看的時候，發現謝侑芯昏迷在浴缸裡面，立刻為她做CPR，但是謝侑芯當時呼吸困難，最終搶救無效。

警方初步調查發現，謝侑芯的遺體未發現任何外傷痕跡，也未在她身上查獲任何物品。

又有報道引述消息指，黃明志當日中午準備離開酒店時，因行為可疑被警員攔截。黃明志當時神色慌張，向警員強調未曾吸毒，警官之後根據黃明志口供押著他返回酒店房內，從而揭發這宗命案。

黃明志被捕。（中國報）

警方從黃明志身上搜出9顆藍色藥丸。（中國報）

黃明志對四種毒品陽性反應

不過令人震驚的是，警方在黃明志身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，總重量為5.12克，黃明志因為疑似持有毒品被拘捕。

警方對黃明志進行尿檢，初步結果顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻和冰毒這四種毒品成分都呈陽性反應。

吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，這9粒藍色藥丸懷疑是搖頭丸。黃明志面對擁毒和濫用毒品的指控，但他本人否認所有罪名。他最終繳付大約1.5萬港幣保釋金獲釋，案件定於12月18日過堂。

根據大馬現行法律，如果黃明志經調查後確認染毒，罪名成立之後至少會被判2年刑期、鞭打3下還有罰款。

「護理系女神」謝侑芯。（IG@irisirisss5200）

警方調查細節

當地警方起初向傳媒表示，事發時警方到場調查，證實女死者和黃明志已經在酒店客房度過一晚。根據現場痕跡來看，沒有任何強姦的成分，所以警方不會以性侵犯的罪名調查。

另一方面，女死者的解剖報告還未完成，至於她體內是否有毒品成分，都要等化驗結果才知道。

黃明志。（IG@nameweephoto）

黃明志聲明：我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品

新聞爆出後，黃明志11月2日發聲明回應稱：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」

黃明志又稱：「之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。」

黃明志還投訴救護車遲到：「Ambulance（救護車）遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵… 」

更多黃明志照片（Facebook@Namewee 黃明志）

謝侑芯經紀人質疑：你是否說謊？

謝侑芯的經紀人Chris隨即在社交平台發長文，狠批黃明志的聲明完全不符警方報告。他說，我們原先被告知，謝侑芯的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。

Chris早前透露，家人認為謝侑芯平時身體健康，對於當地醫院調查死因是心臟病發作感到很難接受。

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

從猝死到謀殺：警方改變調查方向

最初，這宗案件是以猝死角度調查。但是到11月4日，馬來西亞警方突然將全案改以「謀殺」方向調查！這個轉變令到整個華人世界嘩然。

當地警方指，隨著調查過程中有新發現，因此重新將案件定性為謀殺案。

有報道指，警方追緝黃明志超過6小時後仍然無果，最終將他列入警隊通緝名單，在馬來西亞全國展開追捕。吉隆坡總警長拿督法迪爾更一度指，警方相信黃明志已經透過媒體和社交媒體得知調查進度，但始終沒有露面，「我們相信他已經潛逃」。

黃明志於11月5日凌晨於社交平台上載短片。（ETtoday圖片）

黃明志凌晨到警局報到：我不會逃

不過，到了11月5日凌晨，黃明志在社交平台發帖稱已經抵達吉隆坡的警察局。

黃明志強調：「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」他還說：「現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」

警方獲得法庭批准扣押黃明志6日協助調查這宗命案。他的代表律師表示，警方原本申請扣押7日，但經他爭取後，最終允許扣押6日。

法醫質疑：年輕猝死極度詭異

有報道指，警方懷疑女死者生前曾吸毒，而且和黃明志發生過性行為，更懷疑死者可能是死在床上之後被人搬到浴室裡面。

台灣著名法醫高大成分析稱，以謝侑芯的年紀，如果過去沒有特殊病史，突然猝逝令他覺得非常詭異，認為有古怪。

高大成強調：「我們常常在法醫學上常常講的就是，年輕無緣無故死亡，絕對有原因，沒有一個人，會那麼運氣不好，沒有原因突然死掉，這不可能，又沒有中邪又沒有鬼附身，怎麼會突然死亡，對不對？」

台灣著名法醫高大成。（視頻截圖）

高大成說，藥物引發的心律不整是年輕女性突然死亡常見的原因之一。當毒品進入體內，心跳可能急劇加快，導致心室顫動，最終造成心臟驟停。另外，長期吸毒者的血管容易發炎、變脆，甚至爆裂；如果是注射類毒品，還可能導致血管栓塞和腦中風。他指出，這個在法醫學上都相當常見，尤其在混合使用多種藥物的情況下，更容易出現致命併發症。

他又指出，透過屍斑的位置，有機會看出屍體是否死後被移動。高大成說，舉例來講，人如果仰躺死亡，屍斑會逐漸沉積在背部，如果後來被搬動，變成死者趴地，如果屍斑仍然留在背側，就能推測屍體是死後被搬動。但如果死者停止生命跡象後就立刻被人搬到其他地方，而且是用抱的方式，那就未必可以看得出。只是多數在命案現場，兇手通常會用拉的方式移動屍體，那就可以從地面拖痕、皮膚摩擦傷等的細節發現端倪。

高大成也質疑馬來西亞警方查案順序相當詭異，竟然是黃明志的驗毒報告先出爐。一般在台灣來講，通常都是「先知道死者吃了什麼，再去驗和她在一起的人」。

黃明志和陳芳語推出單曲《玻璃心》，歌詞涉嫌「辱華」。（網絡圖片）

黃明志爭議史：從辱華到涉毒

其實，黃明志從出道至今爭議不斷，有大馬媒體諷刺他的爭議事件多到連維基百科上都設有「爭議專欄」。

黃明志和陳芳語推出單曲《玻璃心》，歌詞涉嫌「辱華」。（影片截圖）

最著名的就是2021年，黃明志和陳芳語合作推出單曲《玻璃心》，歌詞涉嫌「辱華」，之後《玻璃心》這首歌被QQ音樂、網易雲音樂等內地各大平台全數下架，而黃明志和陳芳語兩人的微博賬號都被禁言。但黃明志還說自己仍然敢去大陸：「我是大馬籍應該沒事。」

黃明志將馬來西亞國歌改編，諷刺國內的種族歧視和貪污現象。（網絡圖片）

還有就是2007年，當時20歲的黃明志將馬來西亞國歌改編，諷刺國內的種族歧視和貪污現象。歌曲在YouTube爆紅，之後被馬來西亞政府指控他的作品是侮辱國歌、國家和族群，還說要告他。最後在巨大壓力之下，黃明志公開發表道歉聲明，在聲明裡面堅持說自己的創作沒有意圖批評政府或者煽動種族仇恨。

黃明志。（IG@nameweephoto）

此外，在2024年4月1日愚人節當日，黃明志發布訃告和告別式，第二日在社交媒體上宣布復活，引發強烈爭議。

結語

這宗案件到現在還有很多疑點未解開，一個31歲的年輕網紅就這樣離奇死亡，而與她一起的歌手就被捕。到底真相是怎樣？為什麼黃明志的說法和警方的說法會有這麼大分別？我們要等最終調查結果和解剖報告出爐才知道真相。