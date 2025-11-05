謝侑芯謀殺案｜黃明志遭通緝後露面：已抵達警局　我不會逃

大馬歌手黃明志因涉台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯在酒店猝逝案，引發廣泛關注。據馬媒報道，馬來西亞吉隆坡警方周二（4日）將全案改以「謀殺」方向調查，又指黃明志「已經潛逃」。但至本港時間周三（5日）凌晨，黃明志於其社交平台發帖稱，已經抵達吉隆坡的警察局，又強調：「我不會逃。」



馬媒：凌晨由友人陪同抵警局 下車後自拍

本港時間周三（5日）凌晨，黃明志於其社交平台發帖稱，剛從馬來西亞新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案及報到。

他在文中表示，現在已經抵達警局了，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬個交代。他強調：「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

他並上載其自拍影片，只見他背後車水馬龍，應是在相當熱鬧的街邊，而黃明志戴著灰色毛帽和黑色口罩，氣色看來與以往沒有相差太多，但神色略顯疲倦。

馬來西亞《中國報》報道，凌晨1時許，黃明志由3輛疑似友人同行的車輛護送下，抵達金馬警區總部，下車後還在門口自拍，隨即步入警局。曝光的照片中，他身穿輕便服裝、頭戴毛帽，並由多名友人陪同。

綜合馬媒報道，當地警方周二宣布，將全案改以謀殺的方向調查，並指將於同日拘捕黃明志。不過，在追緝黃明志超過6小時後仍無果，已將黃明志列入警隊通緝名單，在馬來西亞全國展開追捕。

據消息人士透露，根據當地移民局的出人境記錄顯示，案發至今，未有任何黃明志離開馬來西亞的官方出境紀錄。而馬媒《陽光日報》引述吉隆坡總警長拿督法迪爾報道指出，警方研判黃明志已透過媒體及社交媒體得知調查進度，卻始終沒有露面，目前警方仍無法與他取得聯繫，「我們相信他已經潛逃」。

另一方面，黃明志的經紀人周二晚在社交平台Instagram發文表示，目前聯絡不上黃明志，但現在很多爆料來源無從考察真假，「但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」他強調，自己立場是跟家屬一樣等待調查結果，希望釐清當事人的狀況。

據早前報道，案件於10月22日下午1時40分，在吉隆坡一間五星級高級酒店客房內被揭發。事發時黃明志在現場，且他被搜出9顆疑為「搖頭丸」的藍色藥丸，總重量為5.12克。

當地警方對黃明志進行尿檢，顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻及冰毒均呈陽性反應。

不過，黃明志面對擁毒和濫用毒品的指控時，否認有罪，隨後繳付8000令吉（約1.5萬港幣）保釋金，獲保釋外出；此案將於12月18日過堂。