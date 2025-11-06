歸家APP聲稱讓台灣人「一鍵投誠」　台北近3萬人登記　台官方回應

近日，社交平台傳出一款「歸家」APP，聲稱可讓台灣民眾、軍人一鍵「實名登記投誠」，表達「回歸祖國」意願。周四（6日），陸委會回應道，目前在各種平台上尚搜尋不到該APP，若真有其事，將給予下架或是屏蔽處置。行政院則表示，這種意義不明的APP可能是認知作戰，也可能為詐騙民眾個資所設計。



社交平台「X」（前稱Twitter）上，有網友指出，一位本職做工程師的江蘇網友在觀看中國大陸歷史諜戰題材電視劇《沉默的榮耀》後「心情久久不能平靜」，因此自製該款名為「歸家」的APP，鼓勵台灣人和台軍「投誠登記」，並可即時查看台灣各縣市登記情況，更提供「申請大陸身分證」、「一鍵呼叫解放軍」功能。

其中，台北市登記人數達2萬8456人，為登記人數最多的地區。據指，用戶通過「拉新」可獲得積分，積分可兌換Steam禮品卡、騰訊點券、東北大米、土雞蛋、蘋果手機、電腦、現金紅包等獎品。

一位本職做工程師的江蘇網友在觀看紀錄片《沉默的榮耀》後「心情久久不能平靜」，因此自製該款名為「歸家」的APP。

APP提供「申請大陸身分證」、「一鍵呼叫解放軍」功能。

APP提供「申請大陸身分證」、「一鍵呼叫解放軍」功能。

平台聲稱累計12.8 萬人已「登記」。

對此，陸委會稱，目前在各種平台上尚搜尋不到該APP，若真有其事，將給予下架或是屏蔽處置。行政院發言人李慧芝亦表示，這種意義不明的APP可能是認知作戰，也可能是為詐騙民眾個資所設計。

陸委會法政處副處長董玉芸補充，這類APP疑為騙取民眾個資，後續非法利用，也不排除是要發展組織，作為吸納成員的手法，更是刻意對民主開放社會內部體制產生紛擾的認知作戰。將請警察機關、調查機關了解相關手法是否涉及詐欺危害防制條例，以及國安法發展組織罪等罪責，藉以查辦。