遊台注意｜鳳凰颱風恐「擦過台灣」　台氣象單位揭3大路徑變數

台灣中央氣象署今（7）日指出，今年第24號鳳凰颱風目前強度已達輕度颱風上限，最快今日就會增強為中度颱風，並在9日晚間接近菲律賓前轉為強烈颱風。台灣氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，依照現階段資料顯示，鳳凰颱風未來路徑存在三種可能：北上通過台灣、自西南海面北上、向西南偏移，不同路徑將造成南部降雨差異極大，誤差範圍超過200公里。



綜合台媒報道，林秉煜指出，鳳凰颱風未來向西移動過程中會持續增強，預估將升格為強烈颱風，但通過菲律賓陸地時會受地形破壞，可能短暫減弱為中颱；出海後因失去地形干擾，強度或略有回升。「由於北方有東北季風帶來偏冷偏乾空氣，不利颱風發展，因此颱風北上時可能再度減弱為中颱，接近台灣時甚至降為輕颱。」

鳳凰颱風路徑潛勢預報。（台灣氣象署）

林秉煜分析，若颱風減弱太快、結構鬆散，「就容易被底層東北風帶走，往西南方向掉下去」，這也是部分氣象模式預測颱風「南落」的原因之一。

他指出，11月9日至10日期間，鳳凰颱風從菲律賓東側進入西側或南海時，將可能與東北季風產生共伴效應。「9日有東北風下來時迎風面會下雨；10日雖然颱風距離台灣相對遠，但外圍環流的東南風遇上冷東北風時，空氣抬升容易形成降雨。」

台灣氣象署提醒，須密切觀察颱風外圍環流與東北季風交互作用的強度。

林秉煜表示，7日正值二十四節氣的「立冬」，未來兩天（7、8日）台灣各地天氣相對穩定，多雲到晴，僅迎風面如基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星降雨；其他地區白天溫暖、早晚偏涼。

他預估，周日起東北季風增強，北台灣雲量增多、雨勢轉明顯，大台北與宜蘭迎風面下雨機率升高；下周一至周四在東北季風與鳳凰颱風外圍環流共同影響下，東半部與南部地區可能出現強降雨。

林秉煜指出，下周一至周四降雨型態與颱風路徑高度相關，仍需持續觀察。周日起各沿海地區可能出現9至10級強陣風，8日起基隆北海岸、東半部及恆春半島也將受長浪影響，10日至12日期間台灣周邊海域與離島浪高可達3米以上，提醒民眾海邊活動注意安全。

他補充，目前鳳凰颱風距離鵝鑾鼻東南方約2200公里海面上，仍為輕度颱風，但將逐漸增強並朝菲律賓呂宋島東側靠近，預估登陸菲律賓後進入南海，於11日至12日接近台灣西南海域。

系集預報路徑。（台灣氣象署）

不過林秉煜強調，「11月10日之後颱風路徑不確定性極高」，模式顯示其活動範圍可能從台灣南部外海延伸至海南島，目前不少資料顯示颱風有機會北上接近台灣海峽，東半部與南部地區須嚴防強降雨。

台灣氣象署預測，11日至13日颱風北上期間，花東地區可能有局部大雨或豪雨，南部則視颱風接近程度於下周三後有大雨或豪雨發生。11日至13日期間需密切觀察降雨變化，颱風逐漸遠離後雨勢才會明顯趨緩。