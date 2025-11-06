打風｜天文台發出鳳凰預測路徑圖　料下周二晚港東南450公里掠過

【打風／天文台／HKO／颱風／鳳凰／路徑圖／李氏力場】熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）今日（6日）增強為熱帶風暴，今晚集結在香港之東南偏東約3,000公里。來勢洶洶，天文台預測會在未來兩三日逐漸增強並移向菲律賓呂宋一帶，並於晚上首發預測移動路徑圖，料鳳凰下周日（9日）以超強颱風級別橫掃呂宋島，下周一（10日）入南中國海東北部，進入本港800公里範圍。



路徑圖顯示，原本直衝向廣東西部沿岸的鳳凰，在本港東南700公里如碰到傳說中的「李氏力場」，抝彎轉向北移往台灣方向，下周二（11日）晚上最近本港，將在東南約450公里掠過，其時仍為颱風級別，中心風力達每小時130公里。令鳳凰轉方向的力場，料為下周初至中期南下的乾燥東北季候風補充。



熱帶風暴鳳凰11月6日20時集結史香港之東南偏東約2,980公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。(天文台圖片)

天文台預測熱帶氣旋鳳凰11月10日超強颱風級殺入南中國海東北部，受南下的東北季候風影響，拗向北移動，11月12日在本港東南350公里掠過。(天文台圖片)

天文台表示，強颱風海鷗今早增強為超強颱風，隨後逐步減弱並在晚上於越南中部登陸。在晚上11時，颱風海鷗集結在峴港以南約240公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過中南半島內陸並逐漸減弱。

天文台又指，位於關島以南的熱帶低氣壓今早增強為熱帶風暴並命名為鳳凰。在晚上11時，鳳凰集結在雅蒲島之東北約170公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過西北太平洋並逐漸增強。

天文台11月6日發出熱帶氣旋鳳凰預測位置和強度，可見料其在11月9日20時為超強颱風級數，中心附近最高持續風速達每小時195公里。(天文台圖片)

鳳凰受東北季候風影響轉向靠近台灣一帶 轉向位置及強度存變數

天文台指鳳凰會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部。受下周初至中期的乾燥東北季候風補充影響，鳳凰有較大機率轉向偏北方向大致移向台灣一帶並逐漸減弱，但其轉向位置及強度仍存在變數。

鳳凰下周日超強颱風級橫過呂宋島 中心風力時速料195公里

根據天文台發出的熱帶氣旋鳳凰預測移動路徑圖，料明晚（7日）升級為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時110公里；周六（8日）晚上增強為強颱風，中心風力增強至每小時155公里，維持向西北偏西移動，下周日（9日）以超強颱風級橫過呂宋島，中心風力增至每小時195公里，其後進入本港東南800公里警戒範圍，並逐漸減弱為颱風。

天文台預測鳳凰下周一晚（10日）在本港東南約700公里位置急煞車轉彎，轉向北移往台灣一帶，但仍會拉近與香港距離，路徑圖暫料下周二晚（11日）搞過本港東南約450公里。

中央氣象台11月6日預測熱帶氣旋鳳凰會在下周初以超強颱風級別，橫過菲律賓呂宋島，後進入本港800公里範圍，11月12日晚以颱風級別，在港東南約400公里掠過。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署11月6日預測熱帶氣旋鳳凰會在下周初以超強颱風級別，橫過菲律賓呂宋島，後進入本港800公里範圍，11月12日晚以颱風級別，在港東南約400公里掠過。（台灣中央氣象署圖片）

內地中央氣象台及台灣中央氣象署的熱帶氣旋鳳凰預測移動路徑圖，與天文台相若，同料橫過呂宋前達到超強颱風級。日本氣象廳及韓國氣象廳也同樣預測鳳凰在南中國海東北部轉向北移動，中心風力最高達強颱風上限。

日本氣象廳11月6日預測熱帶氣旋鳳凰會在下周初以強颱風級別，橫過菲律賓呂宋島，後進入本港800公里範圍，11月12日晚以颱風級別，在港東南約400公里掠過。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳11月6日預測熱帶氣旋鳳凰會在下周初以強颱風級別，橫過菲律賓呂宋島，後進入本港800公里範圍，11月12日晚以颱風級別，在港東南約400公里掠過。（韓國氣象廳圖片）

明天立冬的天氣：大致多雲 有一兩陣雨

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日（7日）繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多。隨着高空反氣旋逐漸增強，預測周末期間華南天色大致良好，氣溫回升。

明日為二十四節氣「立冬」，天文台預測吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，氣溫介乎24至26度；大致多雲，有一兩陣雨。

天文台預測周六（8日）吹東風4級，初時5級，大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫介乎24至27度；下周日（9日)吹東北風3級，大致天晴，氣溫介乎24至29度；下周一（10日）吹北至東北風4級，間中5級，部分時間有陽光，氣溫介乎23至28度。

天文台11月6日下午4時半更新九天天氣預報，未見下周初天氣受到熱帶氣旋鳳凰明顯影響。（天文台圖片）

下周二及三離岸及高地風力達6級 下周中後期降溫最低21度

隨着受到東北季候風補充及鳳凰影響，天文台料下周二（11日）風力增強，吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級；大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨。下周三（12日）吹北風4至5級，離岸及高地6級；大致多雲，有一兩陣雨。下周三（14日)吹北至東北風4至5級，大致多雲，日間部分時間有陽光。

氣溫下周也會顯著回落，天文台料下周二市區最低22度，比前一日最高28度低6度，其後四日（12至16日)氣溫再稍跌，市區最低21度，日間回升至25至26度。