打風｜鳳凰料升級超強颱風　下周闖南海東北　11.12離岸高地6級風

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／鳳凰／海鷗／移動路徑】超強颱風海鷗今日（5日）將登陸越南中部並逐漸消散。惟菲律賓以東海域一個熱帶低氣壓已增強至熱帶風暴，命名為「鳳凰」（Fung-wong，由香港提供名稱，意思是鳳凰山）。天文台料鳳凰將闖入南海東北部，但到乾燥東北季候風影響，較大機會移向台灣一帶。



九天天氣預報顯示，受東北季候風及熱帶氣旋鳳凰的共同影響，下周三（13日）本港風力增強，吹北風4至5級，離岸及高地6級。中央氣象預料，下周日（9日）登陸菲律賓前，將增強至超強颱風級別，下周二（11日）橫越菲律賓進入南海，惟其後的預測路徑暫未公布，即轉向位置仍存在變數。



至於4個AI人工智能預報系統，即風烏、伏羲、盤古及AIFS，都預料鳳凰橫越菲律賓後轉往北方移動，並逐漸減弱。僅歐洲中期預報中心預料鳳凰可維持一定強度，路徑較貼近香港，料下周三最近距離約400公里，其後才趨向台灣移動。



本港今日（6日）氣溫介乎23度至26度，截至上午11時20分，尖沙咀天文台總部錄得氣溫25.8度，相對濕度68%，紫外線指數7，強度屬於高，日間短暫時間有陽光，晚間大致多雲及有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。

天文台︰清勁至強風程度的東北季候風明日影響本港

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風明日（7日）繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多，隨着高空反氣旋逐漸增強，周末期間華南天色大致良好，氣溫回升。受東北季候風及熱帶氣旋鳳凰的共同影響，下周中期中國東南沿岸風勢頗大，天氣稍涼。

明日立冬天氣︰23至27度 初時有一兩陣微雨

天文台九天天氣預報，明日（7日、廿四節氣立冬）氣溫24至26度，相對濕度70至85%，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣雨。

本周六（8日）氣溫24至27度，相對濕度60至85%，吹東風4級，初時5級，大致多雲，日間部份時間有陽光。下周日（9日）氣溫24至29度，相對濕度60至85%，吹東北風3級，大致天晴。

東北季候風及熱帶氣旋鳳凰共同影響 11.12離岸及高地風力達6級

下周初期受東北季候風及熱帶氣旋鳳凰的共同影響，本港風勢增強。下周一（10日）氣溫23至28度，相對濕度65至85%，吹北至東北風4級，間中5級，部份時間有陽光。下周二（11日）氣溫22至26度，相對濕度65至85%，吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨。

下周三（12日）氣溫21至25度，相對濕度60至85%，吹北風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，有一兩陣雨。下周四（13日）氣溫21至26度，相對濕度55至85%，吹北至東北風4至5級，大致多雲，日間部份時間有陽光。

下周五相當乾燥（14日）氣溫21至26度，相對濕度50至75%，為下周最低，吹北至東北風4至5級，大致多雲，日間部份時間有陽光。下周六（15日）氣溫21至26度，相對濕度55至75%，吹東至東北風4級，間中5級，大致天晴。

天文台︰受東北季候風影響 鳳凰較大機會移向台灣一帶

雖然踏入11月，但風季仍未結束。天文台預料，熱帶氣旋鳳凰未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，其後受到乾燥東北季候風影響，鳳凰較大機會轉向偏北方向，大致移向台灣一帶，並逐漸減弱。

中央氣象台今早11時更新預測路徑，鳳凰已增強至熱帶風暴級別，下周日（9日）登陸菲律賓前，將增強至超強颱風級別，下周一（10日）正橫越菲律賓呂宋島，並減弱至颱風級別，下周二（11日）進入南海，並轉往西北偏北方向移動，惟其後的預測路徑暫未公布，轉向位置仍存在變數。

歐洲中期預報中心料鳳凰路徑較近香港 AI料急速減弱

按天文台地球天氣網頁，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」估計，鳳凰下周一（10日）正在橫越菲律賓呂宋島並向西移動，下周二（11日）進入南海並開始減弱，隨後快速轉往北方移動，趨向南海東北部，下周三（12日）則位處台灣西南海域，下周三（13日）料登陸台灣，移動路徑與香港保持一定距離。

至於AI人工智能預報系統伏羲、盤古及AIFS的預測，同樣與「風烏」相當接近。僅歐洲中期預報中心的預測稍有分歧，料鳳凰下周一橫越菲律賓呂宋島後，仍然能保持一定強度，隨後同樣快速轉往北方移動，但路徑則較貼近香港，下周三最近距離約400公里，其後轉往東北方向趨向台灣。

海鷗今日移向越南中部 未來一來日逐漸消散

熱帶氣旋海鷗方面，天文台資料顯示，目前位於香港西南偏南約1,060公里，增強至超強颱風級別，中心附近最高持續風速每小時195公里，料今日移向越南中部一帶，隨後未來一兩日橫過中南半島內陸並逐漸消散。即對香港帶來的影響不大。