颱風鳳凰｜襲菲後北轉料12日登陸台灣　北台今明雨量或破500毫米

台灣氣象署表示，受鳳凰颱風及東北季風共伴影響，11月10日、11日兩天全台降雨逐漸增強，愈晚雨勢愈大。氣象署預計最快今（10）日下半天發布海上颱風警報，明天上午發布陸上颱風警報；颱風可能於11月12日通過台灣上空，中南部及花東地區須防局部豪雨。



台灣氣象署預報員朱美霖今日上午在天氣說明會指出，鳳凰颱風中心已進入南海，預估北轉過程中將維持中度颱風強度，至台灣西南方海面後因環境條件不利，將逐漸減弱為輕颱。「鳳凰目前在呂宋島西方，今明兩天將逐漸北轉，12日白天至晚間接近台灣西南方海域，12日至13日通過台灣，但颱風強度逐漸減弱，可能以輕颱強度通過，並在通過台灣到東北方海面時減弱為熱帶性低氣壓。」

朱美霖說，氣象署預計下午至傍晚發布海上警報，明天上半天發布陸上警報。不過，她提醒，鳳凰在接近台灣的過程中，北轉角度與路徑仍有不確定性，強度也可能減弱為熱帶性低氣壓，後續仍需觀察。

強颱風鳳凰11月10日清晨5時集結在香港之東南約850公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

台灣氣象署指出，今天受東北季風及颱風外圍環流共伴影響，白天基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部大雨；今晚至明天雨勢再加劇，大台北、宜花地區可能出現豪雨以上等級降雨。

朱美霖表示，11月12日隨著颱風接近並通過台灣，降雨熱區將轉至中南部及花東地區，易有局部大雨或豪雨，北台灣則為短暫陣雨；13日颱風或熱帶性低氣壓將位於台灣東北方海面，仍有殘餘水氣，中部以北及宜蘭仍可能有持續雨勢，北部須留意較大雨勢。

北台灣防強降雨 雨量恐逾500毫米

此外，氣象專業粉絲專頁「觀氣象看天氣」指出，中度颱風鳳凰登陸菲律賓後，今晨已出海，預計11月12日晚間將自嘉義與台南交界登陸，穿越台灣後於12、13日轉為溫帶氣旋。

2025年11月9日，超強颱風鳳凰（Fung-wong，又名Uwan）吹襲菲律賓中部和東部，造成至少兩人死亡。強降雨和強風導致比科爾地區大片地區停電。據路透社報道，超過一百萬人已從高危地區撤離，預計鳳凰最早將於晚上在奧羅拉省登陸。從網上影片可見，甘馬粦省（Camarines Sur）的一座吊橋被颶風吹得東歪西倒。（X@Top_Disaster）

「觀氣象看天氣」表示，台灣北部雖未納入警戒範圍，但受颱風外圍環流與東北風共伴影響，今午後至明天將出現強降雨，「兩天累積雨量恐超過500毫米」。該粉專並提醒，今明兩天台灣北部雨勢最劇，台灣中南部地區今晚起隨鳳凰接近也將轉為有雨天氣，若主要雨帶進入，不排除出現局部豪雨；11日、12日颱風逼近陸地時，登陸點附近風雨最明顯，全台幾乎都將明顯有感，「就算沒降雨，也可能出現7至9級間歇性強陣風」，呼籲民眾提前做好防颱準備。