超強颱風鳳凰重創菲律賓　逾百萬人急撤離　全國進入一年災難狀態

超強颱風「鳳凰」（Fung-wong）11月9日晚間以每小時185公里的持續風速登陸菲律賓呂宋島（Luzon Island）奧羅拉省（Aurora），造成至少2人死亡，超過100萬人緊急撤離。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已宣佈全國進入為期一年的災難狀態。



菲律賓民防部門證實，一名民眾在東部卡坦端內斯省（Catanduanes）的山洪中溺水身亡，另一人則在薩馬省（Samar）被瓦礫擊中喪生。當局已關閉多個機場，取消近300架航班，並禁止船隻出海。

鳳凰吹襲時，菲律賓尚未從上週颱風「海鷗」（Kalmaegi）的災害中恢復；當時風暴造成至少224人死亡，逾百人失蹤。國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）周六警告，風暴可能會為當地帶來災難性影響，呼籲台風路徑上的居民留意撤離命令，警告任何拒絕服從的行為，都是危險和違法的。當地民防部門預計，超過3千萬人會受到鳳凰帶來的災害影響。

2025年11月10日，菲律賓伊莎貝拉省（Isabela）科爾登（Cordon）經颱風「鳳凰」（Fung-wong，當地稱Uwan）吹襲過後倒下的電線柱。（Reuters）

隨着該國宣佈全國進入災難狀態，這意味將可賦予政府更多權力動用應急資金，加快救災物資配送。

國家減災管理委員會指出，受災地區已有多處基礎設施受損，農業損失評估仍在進行中。當地道路被厚重泥土掩埋，清理工作迫切展開。東部多個城鎮目前已出現停電，當局預測部分地區降雨量將超過200毫米，可能引發嚴重洪水和山體滑坡。