颱風鳳凰｜天文台中午後發出一號風球　晚上低窪地區或輕微水浸

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】天文台今日（11月10日）清晨6時30分指出，熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。天文台預測，本港今日早晚部份時間多雲。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約28度，相對濕度最低50%。吹和緩至清勁北風，稍後離岸及高地吹強風，海有湧浪。



天文台展望，未來一兩日海有湧浪，風勢頗大，天氣稍涼。星期四（13日）早上氣溫下降至20度左右。本周後期部份時間有陽光。



圖為截至11月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

鳳凰周三最接近 天文台明日評估需否掛更高風球

天文台凌晨的特別天氣提示稱，按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11日）稍後至星期三有所增強。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會下降至20度左右。今晚至明日凌晨部份沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

強颱風鳳凰11月10日清晨5時集結在香港之東南約850公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

在上午6時，強颱風鳳凰集結在馬尼拉之西北偏北約310公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向南海東北部。

天文台指出，隨著鳳凰遠離，本周後期該區天色逐漸好轉。預料東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月10日清晨3時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四早上最低20度 下周初早晚稍涼最低19度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）及周三（12日）大致多雲，有一兩陣雨，料介乎21至25度。 周四（13日）至下周二（18日）連日乾燥，其中周四大致多雲，早上稍涼，料介乎20至24度。 周五（14日）部份時間有陽光，與周六（15日）均最低21度，最高分別25度及26度；周六起連日大致天晴。

下周日（16日）料介乎22至28度。下周一（17日）及下周二（18日）均早晚稍涼，最低分別20及19度，最高25度及24度。