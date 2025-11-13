AIT處長會鄭麗文並邀訪華府　學者：美從不支持｢台獨｣轉為反對？

周三（12日）下午，美國在台協會（AIT）處長谷立言赴國民黨中央黨部，與新任國民黨主席鄭麗文會面，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，谷立言除重申確保兩岸和平的立場，還邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。另一方面，中華戰略學會資深研究員張競表示，鄭麗文在會後的貼文出現「任何對現狀的改變都必須尊重海峽兩岸人民的意願」的表述，觀察到AIT對此不表異議，「這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？」



會中，谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。

鄭麗文對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。她強調，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

谷立言周三赴國民黨中央黨部拜會鄭麗文。（鄭麗文FB）

鄭又表示，雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。會中，谷立言邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

另一方面，張競留意到，會面後，鄭麗文的貼文出現「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」（任何對現狀的改變都必須尊重海峽兩岸人民的意願）的內容，這是引述自今年2月16日針對美國國務院修訂「台美關係說明」欄位內容之貼文。

張競分析，AIT對鄭麗文的貼文不表異議，顯然就是再度明確重申政策立場。（資料圖片）

張競表示，今年2月16日針對美國國務院修訂「台美關係說明」欄位內容之貼文，當時自己的解讀是，台灣的未來不是僅由2300萬台灣鄉親決定，而必須是兩岸人民。對於這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨，他認為「確實具有討論空間」。再來，美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權。第三，這些政策論述算不算是對「兩岸互不隸屬」或是「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」間接駁斥，亦有值得討論空間。

他指出，儘管國務院官方網站已將前述貼文撤下，但鄭麗文的英文貼文提到有關內容，假若AIT對鄭該則貼文不表異議，顯然就是再度明確重申政策立場，因此，自己可以再度進行上述三點解讀。