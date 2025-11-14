特朗普重返白宮後首度對台軍售　學者：破除「疑美論」

美國批准3.3億美元對台軍售案，為戰機及運輸機零附件，是美國總統特朗普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售。學者周五（14日）表示，這在政治上傳達了「打破特朗普會拿台灣去交易傳言」，並破除疑美論；軍事層面上，則有助台軍應對中共灰色地帶威脅，維繫後勤戰力。



台外交部發布新聞稿指出，已收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會議會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍「非標準航材零附件」。此項軍售再次彰顯美國依據「台灣關係法」及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾。台外長林佳龍對此表示歡迎，並誠摰感謝美國行政部門與國會跨黨派的支持，顯示美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。

台灣的國防安全研究院學者蘇紫雲向中央社指出，這次軍售延續特朗普第一次上任時，將過往「包裹式審查」的對台軍售走向「逐案審查」，基本上已接近北約成員的軍售模式，而此批軍售項目屬既有裝備維持案，並讓台灣在應對中共灰色地帶威脅更具韌性，因此可觀察未來的軍售項目，是否包括相關無人機系統及「整體作戰指揮系統」（IBCS）。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

蘇紫雲又指，這次也是特朗普重返白宮展開第二任期後首次對台軍售，他日前與習近平見面前，曾提到「台灣就是台灣」、「他很尊重台灣」，再加上這次軍售傳達的意義，就是「打破特朗普會拿台灣去交易的傳言」，並破除外界疑美論。

國防院學者舒孝煌則指出，這次為延續性的軍售，藉此確保台軍在空機的妥善率。而後勤零附件的重要性同等大型儎台，因為如果沒有辦法維繫後勤，則無法發揮儎台的戰力，因此外界不應僅專注在大型裝備上。

舒認為，與特朗普新政府的正式軍售尚未展開，目前推測雙方仍在針對裝備項目進行磋商，由於台灣受中共的威脅越來越嚴峻，相關裝備必須能應付新式威脅，因此台灣必須要確切盤整所需裝備，以及清楚自身「要打什麼仗」。