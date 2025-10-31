「地表最強」M1A2T坦克台灣成軍　學者：戰場規劃擴及城鎮防禦

台灣向美國採購108輛被稱為「地表最強坦克」的M1A2T坦克，首批已在去年底抵台，並在今年2月啟動換裝訓練。周五（31日），台灣陸軍舉行M1A2T坦克成軍典禮，總統賴清德表示，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平。有戰略學者表示，M1A2T坦克是陸軍首次取得一流坦克，除了裝甲戰力加乘可提升部隊士氣，未來戰場規劃應從灘岸反擊，逐步擴及至城鎮防禦，並強化反無人機、協同作戰等準則修訂與訓練。



據中央社報道，M1A2T坦克擁有數位化內裝及遙控槍塔，亦配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」，可以即時接收或分送戰場資訊，大幅提升整體作戰效能。M1A2T的120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘均質鋼板。該坦克也可搭配獵殲系統（Hunter-Killer）。

M1A2T坦克能大幅提升整體作戰效能。（聯合報）

周五，賴清德主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T坦克成軍典禮。他指出，該營是全軍第一個換裝M1A2T坦克的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。台軍有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

他強調，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T坦克成軍典禮，並檢閱部隊。（總統府影片截圖）

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔表示，584旅換裝M1A2T坦克後，主要用途不會部署在海岸進行防禦，畢竟當解放軍能進行登陸，必然是掌握海空優勢，坦克的防禦再強，也不敵來自空中與海上的攻擊；北台灣處於高度城鎮化區域，想定可能情境應是坦克作為裝甲特遣隊角色，以多兵種緊密協同的方式進行城鎮戰。

許智翔說明，台軍現役M60A3、CM11坦克，防禦力都難以抵擋現代反裝甲武器，假設坦克協同步兵進行城鎮戰時，坦克第一個先被擊毀，士氣立刻崩潰，而M1A2T坦克防護力能提升步兵與坦克共同作戰效益；但仍須進一步觀察台軍是否有提升相對應的作戰準則與戰術，否則像俄羅斯即便擁有先進的T-80坦克，卻因缺乏可搭配的戰術，導致在烏克蘭和車臣戰場屢遭擊毀。

許又建議，除了美軍有M1坦克的「坦克都市生存套件」（Tank Urban Survivability Kit, TUSK）可參考外，面對反裝甲飛彈與無人機的威脅，M1A2T坦克可進一步加裝如以色列所研製的「戰利品主動防禦系統」（Trophy APS），摧毀來襲飛彈或無人機。