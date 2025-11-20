陸委會：對岸為吸引民眾赴陸擴大台胞證落地簽辦理

周四（20日），台灣的陸委會發布第三季中國大陸情勢報告，提到大陸擴大申辦一次有效台胞證（落地簽）地點，目的為吸引台人赴陸。同時，北京加大「反獨」力道，透過跨國鎮壓恫嚇台灣。



報告提到，北京一方面用懲戒台灣人士、發布「懸賞通告」、「全球抓捕令」等方式企圖形塑對台具有「管轄權假象」，迫使民眾自我審查；另一方面，中共四中全會通過「十五五」規劃，強調「高質量」推進兩岸融合發展示範區建設。

報告又指，國台辦官員藉由兩岸交流活動會晤台灣人士，在這些會晤場合上重申「一中原則」、「九二共識」、「反獨、反干涉」、「促融、促統」等舊調，強調中國大陸經濟優勢、呼籲促進兩岸交往交流。

同日，陸委會召開例行記者會。針對台北市政府先前透露，上海市台辦副主任李驍東申請來台未獲准，擔憂雙城論壇舉辦生變。副主委兼發言人梁文傑證實，李驍東有提來台申請，考慮他的來台目的，准許其他人員來台已足夠。

另一方面，內政部日前主張，擔任民選公職陸配必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，不過實務無法達成。面對陸配在台參政權已死的提問，梁文傑直言，目前很可能就是這樣的結果。

此外，國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。梁文傑回應道，翻遍法條找不到這4個字，這是政治語言、獨到見解，沒有特別的評論。