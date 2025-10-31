ASUS陸配員工舉報CEO台獨遭註銷戶籍？陸委會：言行危害台灣安全

一名任職於華碩（ASUS）供應鏈管理部門的陸配員工錢麗，曾指控公司在執行長許先越的允許下支持台獨勢力媒體，也時常檢舉公司同仁違反中華人民共和國相關法律，揚言統一後將對方抓捕，她更被指成立解放軍粉專鼓吹武統。



對此，陸委會副主委沈有忠30日在立法院證實，已經廢止錢女的台灣身分與戶籍，目前她是回到在台居留的狀態。



陸委會發言人梁文傑今（30）日下近一步說明稱，該案經過主管機關內政部審查，認定她的言行有危害台灣社會安全之虞，依法廢止她的定居許可、註銷她的台灣戶籍，但梁文傑強調，錢麗居留台灣的原因並沒消滅，「她還是有婚姻，工作勞健保並不受影響，她現在訴願中，我們也歡迎她透過相關法律爭取自己的權利。」



陸配錢麗遭註銷戶籍。（Facebook）

梁文傑表示，錢麗是被檢舉的，原因有好幾項，其中一項就是她被人檢舉是臉書社團中華人民解放軍的管理員，「這個粉專經常發表主張武統或是以軍事威脅解放消滅中華民國主權，或是支持中共政權統一台灣的言論。」

梁文傑指出，根據台灣《兩岸關係條例》規定，我們給原籍大陸人士定居台灣的身分，同時也保有一些撤回的條件，「因為台灣跟對岸的關係非常特殊，一方面有交流的需求，但一方面我們有自我保衛的需求，行政機關就是按照相關規定依法行政，當事人也可以按照法律爭取自己權利的管道。」

台灣陸委會發言人梁文傑。（陳鄭為攝）

錢麗：一直以來支持和平統一台灣

錢麗則回應稱，陸委會、內政部移民署與法務部調查局註銷戶籍的理由「牽強」「斷章取義」，只因自己在「中國人民解放軍」社團中，發出軍事帳號會發的戰鬥機型號，下面配上「統一」字樣，就被說支持武統，強扣帽子來註銷她戶籍。

錢麗強調從未有檢舉ASUS CEO台獨，她批評，台灣政府此舉是「行政暴力」，但話鋒一轉她強調註銷戶籍狀況下仍可以照常工作，繼續享有勞健保，只是證件號要變更，員工股票這塊會受到影響，屆時她會在行政訴訟中，要求台灣內政部賠償其受所損害部分。

錢麗聲明則指出，作為業餘軍事興趣解放軍社團管理員，一直以來自己都支持和平統一台灣。她稱，台獨是破壞兩岸和平的始作俑者以及危害國家主權安全的違法行為，兩岸人民應該站起來反對，並支持大陸地區依法與民族情感，嚴懲台獨勢力。

她在聲明的最後則呼籲，「所有被民進黨台獨勢力迫害的台灣同胞，以及不支持台獨勢力分裂我國領土的華夏子孫，共同團結一致，勇敢站起來反對台獨。」